Neto escala Seleção Brasileira ideal com quatro jogadores do Brasileirão

O Brasileirão voltou com tudo neste final de semana depois de uma longa pausa para o Mundial de Clubes. Embalado, o Craque Neto aproveitou o gancho para montar sua Seleção Brasileira titular com três jogadores que atuam aqui no Brasil.

continua após a publicidade

As próximas missões da Seleção Brasileira são apenas em setembro, contra Chile e Bolívia, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Porém, se o italiano Carlo Ancelotti quiser uma ajudinha, Craque Neto já tem uma Seleção Brasileira ideal formada na cabeça dele. Ele revelou em entrevista à ESPN.

➡️Torcedores resgatam fala de Ceni sobre Pedro no Flamengo: ‘Desrespeitoso’

Do Flamengo, líder do Brasileirão, Neto levaria Alex Sandro, Wesley e Pedro. E do Corinthians, clube do coração, Neto levaria o goleiro Hugo Souza. A Seleção Brasileira do craque ainda conta com o volante Gerson, que deixou o Flamengo para se juntar ao Zenit, da Rússia. Veja a escalação completa abaixo.

continua após a publicidade

Reprodução / Band

Veja a Seleção Brasileira titular de Neto com três jogadores do Brasileirão

Jorge Jesus revela recusa à Seleção: ‘Errei’

Anunciado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (14), Jorge Jesus revelou ter recusado convite para ser técnico da Seleção Brasileira. O português demonstrou arrependimento pela decisão e explicou estar focado no Al-Hilal à época.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Há coisas na vida em que erramos. Errei por não ter aceitado o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir para a seleção do Brasil porque estava de corpo e alma no Al-Hilal — disparou o treinador ao jornal "Record", de Portugal.

continua após a publicidade

Jorge Jesus era um dos cotados para assumir a Seleção Brasileira após demissão de Dorival Júnior, no fim de março. Contudo, Carlo Ancelotti, desejo antigo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acabou sendo o escolhido para o cargo.