Joelinton comentou a chegada do técnico Carlo Ancelotti e o ciclo de Copa do Mundo conturbado da Seleção Brasileira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia do Newcastle abriu o jogo sobre o período após a saída de Tite e não poupou elogios ao italiano.

Desde o fim da Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira está em seu quarto treinador após as rápidas passagens de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Nesse período, a equipe não conquistou títulos e sofreu com períodos turbulentos, mas que devem ficar para trás na visão de Joelinton.

- O ideal seria ter um treinador após a saída do Tite para preparar esse ciclo. Aconteceu o que tinha que acontecer, não dá para voltar atrás, mudar. O Ancelotti está aí e com certeza fará o melhor dele para preparar a Seleção e trazer o hexa que a gente vem esperando há bastante tempo. Não tem desculpa. Os jogadores que estiverem representando a Seleção farão o melhor. A Seleção tem que ganhar em qualquer lugar que for. Os jogadores devem fazer o melhor, Ancelotti também e quem sabe vai dar certo de novo, como com o Felipão, que chegou faltando um ano (antes da Copa de 2002) e fomos campeões. Será um ano muito bom.

Segundo Joelinton, Carlo Ancelotti é o nome certo para assumir a Seleção Brasileira em busca do tão sonhado hexacampeonato. O jogador do Newcastle não poupou elogios ao comentar sobre o novo treinador da Amarelinha, que segue invicto no comando.

- Espero que sim. A carreira dele, tudo o que ele fez no futebol, o que ele ganhou como jogador e treinador, não tem nome melhor pra Seleção. Um cara campeão. Para mim, ele é o treinador certo. Espero que a torcida brasileira abrace ele, mostre o carinho que a gente tem pelo futebol e o quanto a gente ama nossa Seleção.

Por conta de uma lesão no joelho, Joelinton não foi convocado por Ancelotti para os compromissos da Seleção Brasileira na última Data Fifa. Ainda assim, o meia recebeu informações privilegiadas do amigo Bruno Guimarães.

- Não tive contato com o Ancelotti, estive com o Bruno esses dias e ele me falou sobre o treinador. É um treinador que a carreira fala por si só e desejo todo o sucesso do mundo na Seleção. Espero que comigo também. Espero chegar o momento de conversar com ele e ser convocado. (O Bruno) Me falou que é um cara bem tranquilo, parece ser bem paizão, gente boa, que conversa com todo mundo, bom treinador. O Bruno estava muito feliz com a chegada dele. Ele já tem uma conexão com os brasileiros e é torcer para dar certo.

Confira outras respostas de Joelinton, meia da Seleção Brasileira

Disputa por posição

- A briga está boa. A Seleção sempre teve e sempre vai ter jogadores de qualidade, essa disputa pra ver quem é convocado, para ver quem vai jogar. Isso é bom pra Seleção. Ancelotti vai chamar os melhores, quem estiver preparado e a gente vai poder fazer um grande trabalho. Esse ano pra mim é muito importante, disputar Champions League, espero voltar pra Seleção também e estar na Copa. Se não estiver, estarei torcendo.

Momento ou ciclo?

- Um pouco dos dois. Momento conta muito também. Um jogador que está fazendo uma temporada incrível e ficar de fora... É uma dor de cabeça pro Ancelotti, ele que vai ter que resolver. Eu vou me preparar ao máximo, mas temos um ano ainda, tem muita coisa pra acontecer.

Meio-campo ideal da Seleção na Copa de 2026

- Em um 4-3-3, o Casemiro de primeiro (volante), o Bruno pela direita e eu pela esquerda.

