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Entenda a relação da Escócia com o início do futebol no Brasil

O país europeu tem relação importante com o futebol brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG0
24/06/2026 06:15
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Archie Gemmill marcou gol histórico contra a Escócia (Foto: Divulgação/Fifa)
Archie Gemmill marcou gol histórico contra a Escócia (Foto: Divulgação/Fifa)

Esporte inventado oficialmente na Inglaterra e trazido ao Brasil por um paulista, a história do futebol no país tem relação com a Escócia, seleção que a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará nesta quarta-feira (24), pela Copa do Mundo. O Lance! te explica como o país europeu esteve presente nos primórdios do esporte bretão em terras tupiniquins.

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    • Origem do futebol no Brasil

    Antes mesmo de ter regras específicas trazidas por Charles Miller, existem indícios de que o jogo era praticado em solo brasileiro por marinheiros e imigrantes britânicos. Algumas partidas eram disputadas em Curitiba e também no Rio de Janeiro.

    O futebol chegou oficialmente ao Brasil em 1894. Após uma viagem à Inglaterra, Charles Miller voltou com um par de chuteiras, duas bolas de capotão (bola de material sintético/PVC, comumente utilizada em brincadeiras de rua, quadras ou campos de várzea) e um livro de regras. Apaixonado pelo esporte, ele passou a promover partidas entre comunidades britânicas em São Paulo e influenciou a criação dos primeiros clubes.

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    Onde a Escócia entra nessa história?

    O esporte foi criado na Inglaterra e o pai do futebol nasceu em São Paulo. Afinal, onde entra a Escócia nessa história? O país aparece antes mesmo do pai do futebol brasileiro.

    Nascido no bairro do Brás, Charles Miller é filho de pai escocês. John Miller nasceu na cidade de Fairlie, ao sul da entrada do estuário de Firth of Clyde, na costa ocidental da Escócia, perto de Glasgow.

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    – Quando eram pequenos, os Miller costumavam sentar-se nos morros da costa litorânea, com suas praias de pedregulhos e águas geladas, em Largs e Fairlie, para acompanhar a entrada dos navios no estuário em direção às prósperas cidades industriais de Greenock, Glasgow e Paisley – explica o escritor e historiador John Mills, que produziu a biografia Charles Miller — O pai do Futebol Brasileiro.

    História do 'avô' do futebol brasileiro

    Na década de 1860, John Miller veio para o Brasil trabalhar na São Paulo Railway, ferrovia que ligava as cidades de Santos e Jundiaí. Em 24 de novembro de 1894, teve seu filho Charles, que nasceu nas chácaras dos avós maternos.

    Mesmo em solo brasileiro, alfabetizou o garoto em inglês em casa. Cinco anos depois do nascimento da criança, pediu ao artista austríaco Ferdinand Piereck uma pintura que apresenta o pai do futebol brasileiro com um kilt, tradicional saia escocesa.

    Charles Miller, pai do futebol no Brasil com o kilt, tradicional vestimenta escocesa (Foto: reprodução Fifa)

    – Ele falava com respeito da Escócia. Tinha muito orgulho da origem britânica, de ser inglês e escocês – cita Maria Ignez Rudge Miller, neta de Charles Miller.

    – O vovô foi uma pessoa muito respeitada pela atitude e a educação. Lembro de pequena, ele falava sempre da parte de honestidade, do caráter e de ser verdadeiro. Ele era uma pessoa bem de finanças, mas simples de atitude. Era uma relação cerimoniosa com os netos, bem britânico – comenta.

    Ascensão do Brasil no futebol

    Depois de 25 anos da chegada do futebol, o Brasil conquistou seu primeiro título internacional. Em 29 de maio de 1919, a Seleção Brasileira conquistou o Campeonato Sul-Americano de Futebol, que viria a ser a Copa América. Na partida, os brasileiros venceram o Uruguai por 1 a 0 no Estádio das Laranjeiras, com gol de Arthur Friedenreich.

    Seleção Brasileira conquistou seu primeiro título internacional em 29 de maio de 1919<em> </em>(Foto: Arquivo Nacional

    Esse foi apenas o início da ascensão do Brasil até se tornar o país do futebol. Desde então, deixou ingleses para trás e até hoje é a nação com mais conquistas na Copa do Mundo, com cinco troféus.

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