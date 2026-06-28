Canarinho do Brasil cresce na Copa do Mundo e vira fenômeno nas redes Canarinho une carisma, ações com torcedores e milhões de visualizações

Se dentro de campo a Seleção Brasileira busca o hexacampeonato, fora das quatro linhas um outro representante do Brasil também coleciona vitórias. Carismático, irreverente e sempre cercado por torcedores, o Canarinho transformou a Copa do Mundo em seu grande palco e, de quebra, consolidou-se como um dos mascotes de futebol mais populares do planeta.

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O personagem oficial da Seleção Brasileira alcançou uma marca expressiva durante o Mundial. Com mais de 320 mil seguidores no Instagram, o Canarinho ocupa atualmente a segunda posição entre os mascotes de futebol mais seguidos da rede social. À sua frente aparece apenas o CAT, mascote do Barcelona, que ultrapassa 1,3 milhão de seguidores. A lista ainda conta com nomes tradicionais como Gunnersaurus, do Arsenal, Fred the Red, do Manchester United, e Moonchester, do Manchester City, mostrando a força dos clubes ingleses na construção de personagens que extrapolam o universo do futebol.

Entre as seleções nacionais, porém, ninguém chega perto. O Canarinho lidera com folga o ranking e se tornou uma das principais ferramentas de aproximação entre a Seleção Brasileira e os torcedores espalhados pelo mundo.

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Por trás do personagem existe um trabalho minucioso. A identidade da pessoa que veste a fantasia é mantida em absoluto sigilo, justamente para preservar a magia do mascote. Mais do que vestir a roupa, há toda uma preparação para que o Canarinho tenha linguagem corporal, gestos e uma personalidade própria, reconhecida instantaneamente pelo público.

Nos Estados Unidos, sede da Copa, o mascote tem sido um verdadeiro embaixador da alegria brasileira. Já participou de encontros com mascotes das principais franquias de futebol americano, encarou as famosas escadarias eternizadas pelo filme Rocky Balboa enquanto fazia embaixadinhas e ainda dividiu o palco com o ex-jogador da NBA Anderson Varejão em um evento promocional.

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A agenda também inclui ações com patrocinadores, recepção calorosa aos torcedores nos hotéis da Seleção e nos estádios, além de uma iniciativa que virou tradição nesta Copa: a distribuição de pulseiras para fãs que cruzam seu caminho. Onde aparece, celulares são rapidamente erguidos em busca de uma selfie.

O próprio perfil oficial do Canarinho resume bem sua personalidade. Entre as "qualidades", ele se define como alguém que "joga bola como ninguém", mantém o "gingado e o molho sempre em dia", é "especialista em selfie com a torcida", possui "condicionamento físico de milhões" e estabelece um objetivo ambicioso: tornar-se o mascote mais seguido do mundo.

Esta é a terceira Copa do Mundo do Canarinho acompanhando a Seleção in loco. Depois de conquistar torcedores nas ruas da Rússia, em 2018, e passear pela Corniche, no Catar, em 2022, o mascote segue escrevendo novos capítulos nos Estados Unidos. Seja diante de monumentos, em eventos oficiais ou cercado por crianças e adultos nas ruas, o personagem prova que o futebol também é feito de símbolos capazes de aproximar gerações.

Enquanto a bola rola para o Brasil, o Canarinho segue cumprindo uma missão tão importante quanto a dos jogadores: espalhar simpatia, representar a identidade brasileira e lembrar que, na Copa do Mundo, nem toda estrela precisa usar chuteiras.

Canarinho do Brasil na chegada da Seleção em Miami com o mascote do Dolphins (Foto: Lance!)

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.