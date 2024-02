A Seleção Brasileira está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil decidiu o seu destino em um Superclássico em que precisava buscar a vitória para garantir a classificação. Gondou, camisa 9, abriu o placar para a Argentina aos 33 minutos do segundo tempo, em uma bela jogada de Barco, do Boca Juniors, que cruzou pela esquerda na cabeça do atacante. Após o gol, a Seleção não conseguiu buscar o empate, que poderia dar a classificação para a Amarelinha.