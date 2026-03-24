AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira treina nesta terça-feira (24), no CT ESPN WWSC, na Flórida, e o técnico Carlo Ancelotti faz os últimos ajustes para a partida contra a França, na quinta-feira (26), em preparação para a Copa do Mundo. O Lance! transmite ao vivo:

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Carlo Ancelotti ainda não contará com todos os jogadores convocados para a Data Fifa de março. O lateral Douglas Santos e o atacante Luiz Henrique só se apresentarão no fim do dia, após enfrentarem problemas para deixar a Rússia.

Por questões de planejamento dos trabalhos, o grupo ganhou a presença do goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, que estava na lista larga da Seleção Sub-20 para os amistosos contra o Paraguai, pela Data Fifa. O jogador disputou a final da Libertadores Sub-20 no último domingo e se apresentou na segunda-feira, em Orlando.

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No ano passado, o jovem jogador também teve a oportunidade de se juntar à Seleção principal na primeira atividade de Carlo Ancelotti na Granja Comary.

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Seleção Brasileira na Data Fifa

A Seleção terá dois amistosos de preparação para a Copa do Mundo na Data Fifa de março. Na quinta, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts, encara a França como um dos desafios mais importantes em alto nível de Carlo Ancelotti à frente da Amarelinha.

Na sequência, no dia 31, terça-feira, voltará a Orlando para enfrentar a Croácia, no Camping World Stadium, às 21h. Os dois jogos definirão o grupo que viajará para a Copa do Mundo, a partir do dia 13 de junho.

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