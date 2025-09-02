Léo Nannetti, do Flamengo, celebra oportunidade na Seleção: ‘Experiência única’

Léo Nannetti, goleiro do Flamengo, participou do treino da Seleção Brasileira na segunda-feira (1°), na primeira atividade de Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador de 18 anos destacou a oportunidade que recebeu na Canarinho e agradeceu as ajudas dos companheiros Hugo e Bento, além do preparador Taffarel.

- É um sentimento inexplicável e uma experiência única treinar ao lado dos meus ídolos, ao lado do Taffarel. Ele me dar conselho durante o treino foi uma sensação maravilhosa, é só ouvir e aprender ao máximo com o Hugo e com o Bento também, que são dois grandes goleiros que representam a nossa Seleção. É absorver as informações e ver o que posso evoluir, porque tenho muito a aprender com eles - disse Léo Nannetti ao site oficial da CBF.

Léo Nannetti, do Flamengo, durante treino da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

- Acho que foi uma experiência que agregou muito na minha carreira. O Ramon (Menezes) me chamou, ele é uma grande pessoa. Consegui aprender muito lá e levar essa experiência para o meu clube, o Flamengo, onde tentei botar em prática o que aprendi. Vou sempre buscar mais, buscar mais convocações, mais momentos como esse, porque tenho certeza que são muito importantes para minha carreira - completou o goleiro do Flamengo.

Uma das grandes promessas da base do Flamengo, Léo Nannetti vem sendo relacionado pelo técnico Filipe Luís no profissional. Recentemente, desceu para o sub-20 para participar da decisão do Mundial da categoria. Contra o Barcelona, ele defendeu duas cobranças de pênaltis, sendo extremamente importante na conquista do bicampeonato.

- É um momento maravilhoso da minha carreira. Pude conquistar o Mundial Sub-20 e agora ser chamado agora para representar a Seleção nesse treino é uma grande experiência para mim. Agora é trabalhar ao máximo, sempre buscar a evolução, nunca me acomodar para viver para vivenciar momentos ainda melhores - celebrou.

