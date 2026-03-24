EXCLUSIVA: GV comemora sucesso de Fut Summit e fala sobre goleiros da Seleção

Idealizado pelo ex-goleiro e apresentador Getúlio Vargas e pela especialista em branding Izabel Barbosa, o Fut Summit chega à sua quarta edição como uma conferência que busca criar e fortalecer conexões entre personagens do cenário esportivo, profissionais da indústria, marcas e influenciadores.

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O evento ocorreu na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 24 de março. A edição, construída em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi o último grande encontro do meio esportivo antes da Copa do Mundo FIFA, reunindo dois dias de programação com palcos de tendências, rodadas de negócios, interação com ídolos e experiências imersivas.

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Entre as presenças confirmadas estiveram grandes nomes do futebol, como Zico, os campeões mundiais de 1994, Romário, Cafu e Mauro Silva, além do executivo Marcelo Paz e do ex-presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. O evento reuniu mais de 200 nomes de peso.

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Rio Fut Summit 2026 (Foto: Reprodução)

GV destaca proposta e sucesso do evento

— Cara, é gostoso ver dando tão certo, tudo funcionando, mas principalmente, que era o objetivo maior, meu e da Bebel, quando a gente pensou isso, é essa integração torcedor-ídolo. E aí, ídolo, jogador, ex-jogador, pessoal da imprensa... acabou de sair um negócio ali robusto na nossa sala de palestrantes. Ainda não dá pra revelar, mas saiu um negócio bem legal.

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— Isso aqui é um festival. Não é um evento B2B de futebol, é um congresso. É um festival, o primeiro festival de futebol do mundo. A gente pensou em tudo: beach soccer, futsal, atualidade, passado, futuro, presente, homenagens. Vamos encerrar o evento com Brasil e Argentina, com Júlio César, Romário, Djalminha e Felipe Melo. Olha a expectativa!

— Batemos todas as previsões de venda de ingressos e credenciamento, com 6 mil pessoas. Então, eu tô muito feliz, de verdade.

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Opinião sobre goleiros da Seleção

Durante a entrevista, Getúlio Vargas também comentou sobre a situação dos goleiros da Seleção Brasileira e foi direto ao apontar seu favorito.

— O Alisson Becker é o melhor que a gente tem de longe. Joga em alto nível há muito tempo. Aqui no Brasil, a gente sempre procura um culpado. Eu também queria que ele pegasse aquela bola contra a França, é normal. Mas, hoje, ele é o mais preparado.

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GV ainda citou outros nomes que considera fortes opções para a posição.

— A gente tem o Ederson, que é muito bom. Tem o Hugo Souza, que é um fenômeno, pegando demais pra mim. Tem que estar na Copa. Tem o Léo Jardim. Tem o Fábio, inoxidável.

Ao projetar uma possível lista para o Mundial, ele não ficou em cima do muro:

— Se tivesse que levar três, eu levaria Alisson, Neneca e Fábio. Ah, mas tem que pensar na próxima Copa do Mundo. Tá bom, mas eu não quero pensar na próxima. Eu já tô pensando nessa, porque tenho o Alisson, o Neneca e o Fábio por tudo que ele representa pro futebol, pelos recordes que vem batendo e pelo cara que ele é - finalizou.

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