Goleiro colhe frutos de conselhos de ídolos ao garantir título do Mundial ao Flamengo

"Meu conselho é para te ver feliz". Parafraseando Almir Guineto, os conselhos recebidos por Leonardo Nannetti, goleiro de 17 anos do Flamengo, durante sua viagem com o time profissional aos Estados Unidos surtiram efeito na partida contra o Barcelona, na tarde de sábado, em pleno Maracanã.

Em entrevista ao Lance! em julho, a joia rubro-negra valorizou a oportunidade recebida pelo clube em integrar a delegação que brigou pelo título do Mundial de Clubes da Fifa, além de destacar momentos marcantes com dois ídolos da posição: Manuel Neuer e Diego Alves. Inclusive, Nannetti reforçou que recebeu conselhos e dicas dos profissionais da sua posição.

— Fui muito bem recebido por todos os jogadores, principalmente os goleiros, me acolheram muito bem e me dão muitos conselhos. Agradeço também ao clube e comissão técnica pela oportunidade de ser convocado para viajar com o time principal para esta competição oficial de alto nível. Procuro retribuir esta confiança com toda a dedicação possível, buscando aprender a cada minuto, absorvendo o máximo de conhecimento para estar sempre pronto - disse o goleiro ao Lance!.

Leonardo Nannetti com Manuel Neuer após duelo entre Flamengo e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes (Foto: Arquivo Pessoal)

O resultado desse foco do jovem goleiro foi visto em campo. Nannetti chamou a responsabilidade para si durante as cobranças de pênalti e conseguiu salvar o Flamengo ao defender dois gols do Barcelona. Feitos exaltados pela equipe e, principalmente, pelo técnico. A torcida foi à loucura com a atuação da joia rubro-negra.

A relação entre os jogadores do profissional e o time sub-20 é vista com frequência no Flamengo, uma das estratégias para acelerar o amadurecimento dos mais novos devido às trocas. Nannetti vê com bons olhos a oportunidade de treinar ao lado do time principal do clube. O jogador, inclusive, revelou que Rossi, titular do profissional, mandou mensagem para ele na véspera do jogo deste sábado.

Uma coisa foi certa: a experiência de Nannetti com o Flamengo de Agustín Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves rendeu os frutos esperados ao herói da partida, que concretizou o clube como bicampeão mundial sub-20.

