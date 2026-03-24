Convocados pela primeira vez para a Seleção, Gabriel Sara e Rayan concedem entrevista coletiva neste momento em Orlando (EUA), onde o Brasil está concentrado para os amistosos com França e Croácia. Acompanhe ao vivo:

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Logo mais, a dupla participará do segundo treino da Seleção para o jogo com os franceses, na próxima quinta (26), em Boston. Para essa atividade, a penúltima antes do jogo, o técnico Carlo Ancelotti ainda não deverá ter o grupo completo, já que Douglas Santos e Luiz Henrique chegam a Orlando apenas no fim da tarde. A dupla teve um voo da Rússia cancelado e atrasou em um dia a chegada.

Na segunda-feira (23), a comissão técnica de Carlo Ancelotti fez o primeiro treino em Orlando com elenco reduzido. Ederson e Bento foram os únicos goleiros a participar, já que Hugo Souza ainda não tinha chegado. E, em campo, havia apenas 13 jogadores — Andrey Santos, Bremer, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara, Ibañez, Igor Thiago, João Pedro, Léo Pereira, Marquinhos, Matheus Cunha e Rayan.

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Chamado por Ancelotti, Gabriel Sara ganha primeira vez na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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