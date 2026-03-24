Um dos destaques do Flamengo vice-campeão da Libertadores Sub-20, o goleiro Léo Nannetti foi chamado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti para participar dos treinos da Seleção Brasileira principal, que está nos Estados Unidos para os amistosos com França e Croácia.

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➡️Com grupo reduzido, Brasil começa preparação para amistoso contra a França

Léo Nannetti chegou a Orlando na noite de segunda-feira (23), um dia após o Sub-20 do Flamengo perder a decisão da Libertadores para o Santiago Wanderers, em Quito. Ele integrava a lista larga da Seleção Sub-20 para os amistosos diante do Paraguai na Data-Fifa.

Segundo a CBF, o goleiro do Flamengo foi chamado "por uma metodologia de treinamento", na qual a comissão técnica precisa trabalhar com quatro goleiros. Vale lembrar que, como de hábito, Ancelotti convocou três goleiros: Alisson, Ederson e Bento. O goleiro do Liverpool, porém, acabou cortado por causa de uma lesão. Hugo Souza, do Corinthians, foi chamado no lugar.

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Goleiro do Flamengo chega antes que convocados da Seleção

Enquanto o goleiro do Sub-20 do Flamengo se juntou à Seleção Brasileira ainda na segunda-feira à noite, dois jogadores convocados por Ancelotti para os amistosos diante de França e Croácia ainda nem sequer conseguir se unir ao grupo.

Douglas Santos e Luiz Henrique, do Zenit, tiveram o voo que os levaria da Rússia cancelado. Isso fez com que a logística atrasasse pelo menos um dia. A expectativa é que eles se juntem ao grupo que está em Orlando no fim da tarde desta terça.

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Assim, o técnico Carlo Ancelotti deverá ter o grupo completo à disposição apenas para o treino desta quarta-feira (25), o último antes do amistoso com os franceses, marcado para quinta-feira.

Léo Nannetti foi campeão Mundial Sub-20 com o Flamengo no ano passado (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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