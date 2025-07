O goleiro Leonardo Nannetti, de 17 anos, celebrou a experiência de ter feito parte do elenco profissional do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes. Em entrevista ao Lance!, o jogador valorizou a oportunidade de integrar a delegação nos Estados Unidos e destacou momentos marcantes com dois ídolos da posição: Manuel Neuer e Diego Alves.

— Foi indescritível. Não só por estar nos EUA, mas por ter a oportunidade de fazer parte de um elenco profissional do Flamengo em uma competição oficial tão importante contra alguns dos maiores clubes do mundo. O aprendizado é gigante a cada treino, a cada conversa, observando a rotina e o nível de exigência dos profissionais. É a realização de um sonho que me mostra o caminho que preciso trilhar para alcançar meus objetivos. A foto com o Neuer foi um momento muito marcante. Ele é uma lenda, uma verdadeira referência na posição para mim e outros goleiros — contou a joia em entrevista ao Lance!.

Destaque das categorias de base do Rubro-Negro, Nannetti atuava pelo time sub-20 até o fim de maio, mas passou a conviver com o grupo principal antes da viagem. Ele valoriza a oportunidade e diz que os goleiros experientes o aconselharam durante a viagem.

— Este convívio dos atletas do sub-20 com os profissionais é frequente no Flamengo, faz parte do processo de amadurecimento treinar e estar junto com o elenco profissional. Fui muito bem recebido por todos os jogadores, principalmente os goleiros, me acolheram muito bem e me dão muitos conselhos. Agradeço também ao clube e comissão técnica pela oportunidade de ser convocado para viajar com o time principal para esta competição oficial de alto nível. Procuro retribuir esta confiança com toda a dedicação possível, buscando aprender a cada minuto, absorvendo o máximo de conhecimento para estar sempre pronto — comentou o jovem.

Mesmo sem atuar no Mundial, o goleiro fez parte de toda a preparação do Flamengo nos EUA. Nannetti relembrou o momento da vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na segunda rodada da fase de grupos.

— O jogo contra o Chelsea foi muito especial, um gigante europeu que vencemos de virada e com um jogo dominante. Não estava em campo, mas participei de toda a rotina pré e pós-jogo. Muito orgulho de fazer parte deste grupo. A pressão e a competitividade que um confronto como esse exige te mostra a importância de estar sempre 100% focado e acreditar que não tem jogo perdido enquanto o juiz não apita o final da partida. Quando o jogo acaba, todos os jogadores, inclusive aqueles não relacionados como eu, vão para o campo. Foi uma experiência única ter vivenciado isto — compartilhou.

Léo Nannetti viveu momento especial durante a competição, sendo entrevistado pelo ídolo Diego Alves, que trabalhou como repórter da "CazéTV" na cobertura do Mundial.

— Ser entrevistado pelo Diego Alves foi algo muito especial. Ele é um dos maiores goleiros da história do Flamengo, um ídolo que fez e faz muito pelo clube. Estar ali, na frente dele, sendo entrevistado por alguém que você tanto admira e que trilhou um caminho parecido com o que eu busco, é uma sensação incrível. Claro que trocamos algumas ideias! Ele me deu alguns conselhos, falou a importância de aproveitar cada oportunidade. Foi uma conversa inspiradora, um verdadeiro privilégio poder ouvir e aprender com alguém que tanto fez pelo Flamengo — revelou a promessa rubro-negra.

