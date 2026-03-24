Rayan comemora 1ª convocação para a Seleção e agradece torcida do Vasco: 'sonho de criança'

Vivendo um grande momento na carreira, o atacante Rayan está recebendo a primeira chance na Seleção Brasileira. Nesta terça-feira (24), o ex-jogador do Vasco disse estar realizando "um sonho de criança", destacou que pode atuar em qualquer posição do ataque e agradeceu o carinho que tem recebido dos vascaínos.

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— Estou muito feliz. É um sonho de criança estar aqui na Seleção Brasileira. Quando eu recebi a notícia, estava vendo no YouTube. Fiquei muito feliz. Estava muito ansioso para chegar aqui na Seleção Brasileira e trabalhar com o Mr. Ancelotti, trabalhar com os jogadores que eu vi só pela televisão — afirmou Rayan, durante entrevista coletiva concedida em Orlando, onde o Brasil se prepara para os amistosos com França e Croácia.

Rayan ainda não teve uma conversa mais próxima com o técnico Carlo Ancelotti, mas antecipou que está à disposição do comandante para atuar em qualquer posição do ataque.

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— Independente (sic) da função que eu estiver, vou estar feliz, vou estar honrando a camisa da Seleção Brasileira. Tenho trabalhado nas funções de centroavante, na ponta esquerda, na ponta direita. Independente de onde ele me colocar, eu vou estar disposto.

A convocação do atacante Rayan para a Seleção Brasileira gerou grande repercussão entre jogadores e torcedores. O jovem recebeu uma homenagem especial de antigos companheiros. Robert Renan e Barros, por exemplo, entraram em contato com o atacante por telefone para parabenizá-lo pela conquista.

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A ligação aconteceu diretamente do CT Moacyr Barbosa, centro de treinamento do Vasco, onde os jogadores acompanham a divulgação da convocação.

Na Seleção, Rayan fala de Vasco e Fernando Diniz

Durante a entrevista, Rayan foi perguntado sobre o carinho demonstrado pela torcida do Vasco e sobre a importância do técnico Fernando Diniz em sua trajetória. O atacante do Bournemouth demonstrou gratidão para os dois lados.

— Tenho um carinho muito grande pela torcida do Vasco, e eles têm por mim também. Desde que eu cheguei no Bournemouth, o Bournemouth ganhou mais de 30 mil seguidores, e a maioria era vascaína. Tenho muito carinho pela torcida do Vasco, pelo clube que me formou, que me colocou pelo mundo — disse Rayan.

— Desde que o Diniz chegou, ele foi um paizão pra mim. Sempre conversava comigo desde o primeiro dia que ele chegou. Ele me ajudou bastante, conversava comigo nos treinamentos. Sempre falava que este momento aqui que eu estou vivendo agora ia acontecer. Quando saiu o meu nome na lista, a primeira pessoa que me mandou a mensagem me ligou (foi Fernando Diniz). Eu sou muito grato a ele, e ele é muito importante na minha vida — declarou o atacante sobre a relação com Diniz.







Rayan está com a Seleção Brasileira pela primeira vez (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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