Flamengo perde nos pênaltis e fica com o vice da Libertadores Sub-20
Time sai na frente, mas cede empate no fim e sucumbe nas penalidades
O Flamengo ficou a pouco mais de três minutos de conquistar o tricampeonato da Libertadores Sub-20, mas levou o gol de empate por 1 a 1 no fim do jogo e, nos pênaltis, acabou batido pelo Santiago Wanderers por 5 a 4. Assim, festa chilena em Quito, no Equador.
Relacionadas
➡️Fut & Papo recebe Zico, lenda do Flamengo, nesta segunda-feira (23)
Na final deste domingo, o time chileno começou obrigando o goleiro Léo Nannetti a fazer uma importante defesa, e impôs dificuldades ao Sub-20 do Flamengo durante toda a partida. Mas as melhores chances foram rubro-negras, especialmente em chutes da entrada da área.
De tanto insistir, o time rubro-negro abriu o marcador. Aos 21 do segundo tempo, Alan Santos recebeu na entrada da área pela esquerda e chutou cruzado, mandando rasteiro no canto esquerdo.
Depois disso, o Santiago Wanderers se soltou. Teve a primeira grande chance de empatar aos 31, quando Flores entrou na área tabelando e finalizou de frente para o gol, com Léo Nannetti crescendo para fazer grande defesa. Aos 43, porém, o goleiro não conseguiu segurar o chute de Flores e Sebastian Vargas empatou.
Nas cobranças de pênaltis, João Victor carimbou a trave logo na primeira cobrança. Os chilenos tiveram 100% de aproveitamento e ficaram com o título.
O Flamengo Sub-20, do técnico Bruno Pivetti, foi a campo com Léo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Gustavo Ramires; Kaio Nóbrega, Pablo Lúcio (Luiz Felipe), Guilherme e Ryan Roberto; Alan Santos e Josmar (Camargo).
Felipe Salinas, por sua vez, escalou o Santiago Wanderers com Fabiano Avello; Amaro Silva, Benjamin Adasme, Cristopher Valenzuela e Taizo Bahamondes (Vargas); Sebastian Jaramillo, Cristobal Villaroel, Cristobal Ponce e Lucas Avendaño; Ignacio Flores e Christian Silva.
A arbitragem foi de Hernán Heras, auxiliado por Mathias Muñiz e Belén Clavijo, trio uruguaio.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
