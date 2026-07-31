Ex-Flamengo nega clube da Espanha e fecha com novo time Jogador decidiu não atuar na Europa para seguir perto da família

Com passagens marcantes pelo futebol brasileiro com as camisas de Flamengo e Cruzeiro, o meio-campista Federico Mancuello definiu o futuro para a sequência da temporada. Aos 37 anos, o jogador foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Argentinos Juniors, assinando vínculo válido até dezembro de 2027. O acerto ocorre após o atleta rescindir seu contrato com o Independiente, clube onde é ídolo e ex-capitão.

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Mancuello recusou Europa e priorizou família

Mancuello tem suspeita de entorse no joelho direito (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Antes de fechar o acordo com o time argentino, Mancuello atraiu o interesse de mercados de fora do seu país natal O meia revelou ter recebido propostas do Sporting Gijón, da Espanha, e também do Puebla, do México. No entanto, a decisão de permanecer na Argentina foi motivada por questões pessoais e pelo desejo ficar próximo da família em seu país de origem.

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— A ideia era ficar no meu país, por mim e minha família. Quero deixar minha marca no clube. A partir de semana que vem já começaria os treinamentos com os companheiros — afirmou o jogador, que deve iniciar as atividades com os novos companheiros já na próxima semana.

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Ex-Flamengo assinou contrato por produtividade

A chegada de Mancuello ao Argentinos Juniors segue um modelo financeiro diferente do comum em clubes de alto nível. O contrato do meia de 37 anos será baseado em produtividade, o que significa que seus vencimentos estarão dpenderão diretamente da minutagem e do desempenho em campo. Essa estrutura contratual é uma marca da gestão de Cristian Malaspina, atual presidente da equipe.

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A saída do Independiente, clube onde é ídolo, foi motivada pela falta de espaço no elenco comandado pelo técnico Gustavo Quinteros. No último semestre, Mancuello perdeu o posto de titular e entrou em campo em apenas uma oportunidade durante todo o ano de 2026. Por ser pouco utilizado na equipe, o meia optou pela rescisão amigável para buscar um projeto onde pudesse retomar o protagonismo.

Trajetória e experiência internacional

Após passagens de sucesso pelo Brasil, Federico Mancuello acumula experiência em diversas ligas da América do Sul e América Central. O atleta defendeu o Toluca e o Puebla no México, além de Vélez Sarsfield e Belgrano na Argentina. Pelo Independiente, fez 26 gols e disputou 229 partidas, chegando a vestir a camisa da Seleção Argentina em dois amistosos realizados em 2015, nos quais anotou um gol.

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