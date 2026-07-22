São Paulo: Moreira se aproxima do Al-Nasr, de Dubai
Jogador teve passagem pelo Porto no último ano
O São Paulo está encaminhando a ida de Moreira, lateral-direito revelado em Cotia, para o Al-Nasr, time de Dubai. O Lance! apurou que um acordo de três anos estava sendo avaliado.
Nesta semana, o Tricolor liberou Moreira para buscar outra equipe. No momento, o jogador não faria parte dos planos imediatos de Dorival Júnior e sua comissão técnica, principalmente com a chegada de reforços como Aurélio Buta. O jogador estava na mira do mercado árabe há algum tempo.
A reportagem apurou que Moreira também estava avaliando o interesse do futebol europeu, ainda sem uma proposta em definitivo. Um clube menor da primeira divisão de uma das principais ligas europeias chegou a contatar seu estafe. Vale destacar que o atleta tem passaporte europeu, o que também facilitaria. O São Paulo tomou a opção de liberá-lo, após interpretar que poderia ser um ativo valioso no elenco.
Moreira retornou ao Brasil neste ano
Moreira, que estava emprestado ao Porto, rescindiu o contrato com o clube português e voltou a treinar normalmente no SuperCT em março. Ainda sob comando de Crespo, chegou até mesmo a ser testado em uma função mais centralizada.
A negociação tem como intuito secar mais a folha salarial do São Paulo, que enfrenta um momento financeiro delicado, além de dar mais minutagem para jogadores como Moreira. Além dele, Hugo, Maik e Paulinho também foram liberados para irem atrás de outras equipes.
São Paulo sofreu transfer ban no começo da semana
O São Paulo foi punido pela Fifa com um transfer ban e está impedido de registrar jogadores. A punição aplicada pela entidade máxima do futebol é referente ao não pagamento de uma das parcelas da contratação do volante Marcos Antônio junto à Lazio, da Itália. Isso mostra justamente o momento financeiro no qual o time está atravessando.
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