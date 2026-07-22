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Rafinha dispara sobre situação de Arboleda no São Paulo: 'Vamos matar?'

Rafinha jogou com Arboleda no passado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
22/07/2026 18:46
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Arboleda com a camisa do São Paulo
Arboleda com a camisa do São Paulo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Agora diretor executivo de futebol do São Paulo, Rafinha abriu o jogo sobre a decisão de reintegrar Arboleda ao elenco. Em entrevista ao "GE", o diretor foi direto sobre o assunto.

Nas suas palavras, o zagueiro foi responsabilizado pelos atos de indisciplina, mas que não cabia ao São Paulo dar punições mais severas.

- O Arboleda errou, errou grande com a gente, errou muito com o São Paulo. Errou com os companheiros, com o clube, e o São Paulo o penalizou da forma que era cabível. Mas não podemos penalizar o Arboleda e o São Paulo ao mesmo tempo. Vamos fazer o quê? Matar ele? Vamos crucificar o Arboleda porque ele errou? Não posso fazer isso - disse Rafinha ao falar sobre a situação.

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Rafinha e Arboleda foram companheiros de equipe no passado. O zagueiro, no caso, defende a camisa do São Paulo desde 2017, sendo o jogador com mais tempo de clube no elenco atual.

- Eu falei para ele que não pode sair do São Paulo pela porta dos fundos. É o jogador com mais tempo de casa, tem uma história gigante aqui - completou.

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Arboleda em campo pelo São Paulo
Arboleda com a camisa do São Paulo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Como está a situação de Arboleda no São Paulo?

A decisão de reintegrar Arboleda passou por uma análise interna. O São Paulo entendeu que o defensor reunia condições para voltar à rotina do grupo, considerando todos os aspectos do caso. Além disso, o cenário esportivo também pesou. Com o retorno das competições se aproximando e dificuldades para encontrar reforços para a zaga no mercado, o clube viu a permanência do equatoriano como a alternativa mais viável.

O retorno do defensor foi acompanhado de uma sanção financeira proporcional ao período em que permaneceu afastado das atividades. Antes mesmo da decisão da diretoria, o próprio Arboleda já havia manifestado o desejo de voltar a integrar o elenco.

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