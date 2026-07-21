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São Paulo contorna transfer ban e consegue inscrever dois atletas no BID; entenda

Clube foi punido pela Fifa pelo não pagamento de uma das parcelas da compra de Marcos Antônio

PorVinicius Barbosa HarfushIzabella Giannola Abrahão
São Paulo (SP)
21/07/2026 18:43
Atualizado há 1 minutos
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São Paulo e Botafogo se enfrentam no Morumbis pela17ª rodada do Brasileiro
São Paulo foi punido pelo não pagamento de uma das parcelas da compra de Marcos Antônio. (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Horas depois do anúncio de um transfer ban aplicado pela Fifa ao São Paulo, o clube conseguiu inscrever no Boletim Infoirmativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dois reforços anunciados pelo clube. O atacante Victor Sá e o lateral Aurélio Buta corriam risco de ficarem fora das listas de relacionados pelo Tricolor até que a dívida com a Lazio, clube da Itália, seja quitada.

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    O São Paulo conseguiu contornar a punição da Fifa porque já havia enviado os documentos necessários para a inscrição dos atletas no BID, antes mesmo do anúncio do transfer ban nesta quarta-feira (21), que pegou o clube de surpresa.

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    Das três contratações anunciadas nesta janela de transferências do meio do ano, apenas o volante Newton, que veio do Botafogo, já estava regularizado. A justificativa de que o Tricolor já havia cumprido sua parte nos trâmites garantiu que Victor Sá, que foi apresentado oficialmente nesta quarta, e Aurélio Buta fossem inscritos normalmente.

    Entretanto, o zagueiro Domingo Duarte, que está a poucos detalhes de fechar com o São Paulo, não assinou contrato e não pode ser inscrito no BID da CBF até que o Tricolor pague o valor que deve à Lazio. A diretoria do clube tenta viabilizar uma forma de quitar o débito.

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    Entenda o transfer ban do São Paulo

    O São Paulo foi punido pela Fifa com um transfer ban e está impedido de registrar jogadores pelo não pagamento de uma das parcelas da contratação do volante Marcos Antônio junto à Lazio, feita em março de 2026.

    O clube deixou de pagar a primeira das quatro previstas no acordo feito com o clube italiano pela contratação do volante, no valor de 1,5 milhão de euros cada uma, ou pouco mais de R$ 8,5 milhões na cotação atualizada.

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    O volante assinou um contrato definitivo com o Tricolor até o fim de 2030 após um período de empréstimo, quando se tornou peça fundamental para o meio-campo do São Paulo e conquistou a titularidade, mesmo com as constantes trocas de treinadores no clube.

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    Victor Sá, novo reforço do São Paulo, segurando a camisa que utilizará no clube - (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)
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