São Paulo contorna transfer ban e consegue inscrever dois atletas no BID; entenda Clube foi punido pela Fifa pelo não pagamento de uma das parcelas da compra de Marcos Antônio

Horas depois do anúncio de um transfer ban aplicado pela Fifa ao São Paulo, o clube conseguiu inscrever no Boletim Infoirmativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dois reforços anunciados pelo clube. O atacante Victor Sá e o lateral Aurélio Buta corriam risco de ficarem fora das listas de relacionados pelo Tricolor até que a dívida com a Lazio, clube da Itália, seja quitada.

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O São Paulo conseguiu contornar a punição da Fifa porque já havia enviado os documentos necessários para a inscrição dos atletas no BID, antes mesmo do anúncio do transfer ban nesta quarta-feira (21), que pegou o clube de surpresa.

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Das três contratações anunciadas nesta janela de transferências do meio do ano, apenas o volante Newton, que veio do Botafogo, já estava regularizado. A justificativa de que o Tricolor já havia cumprido sua parte nos trâmites garantiu que Victor Sá, que foi apresentado oficialmente nesta quarta, e Aurélio Buta fossem inscritos normalmente.

Entretanto, o zagueiro Domingo Duarte, que está a poucos detalhes de fechar com o São Paulo, não assinou contrato e não pode ser inscrito no BID da CBF até que o Tricolor pague o valor que deve à Lazio. A diretoria do clube tenta viabilizar uma forma de quitar o débito.

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Entenda o transfer ban do São Paulo

O São Paulo foi punido pela Fifa com um transfer ban e está impedido de registrar jogadores pelo não pagamento de uma das parcelas da contratação do volante Marcos Antônio junto à Lazio, feita em março de 2026.

O clube deixou de pagar a primeira das quatro previstas no acordo feito com o clube italiano pela contratação do volante, no valor de 1,5 milhão de euros cada uma, ou pouco mais de R$ 8,5 milhões na cotação atualizada.

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O volante assinou um contrato definitivo com o Tricolor até o fim de 2030 após um período de empréstimo, quando se tornou peça fundamental para o meio-campo do São Paulo e conquistou a titularidade, mesmo com as constantes trocas de treinadores no clube.