logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Entenda como a situação de Galoppo no River Plate pode afetar o São Paulo

Galoppo está sem espaço no River e deve ser negociado em breve

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/06/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
São-Paulo-Mirassol-Galoppo
Galoppo chegou em 2022 ao Tricolor (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Carregando conteúdo exclusivo...

Mesmo sem contar mais com Giuliano Galoppo no elenco, o São Paulo segue atento aos próximos passos da carreira do meia. Isso porque o argentino foi incluído na lista de jogadores que não fazem parte dos planos do River Plate para a sequência da temporada e deve ser negociado nas próximas semanas.

continua após a publicidade
  • Cédric Soares

    São Paulo tem lista de jogadores liberados em reapresentação

    São Paulo
    Há 1 dia
  • Colombia v Paraguay &#8211; CONMEBOL Copa America USA 2024 - James Rodríguez, São Paulo

    Onde está James Rodríguez? Ex-São Paulo estreia pela Colômbia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 2 dias
  • Mostra exibe camisas usadas por Pelé, Vini Jr. e outros nomes da Seleção (Foto: Divulgação)

    Exposição reúne camisas históricas da Seleção Brasileira em São Paulo

    Fora de Campo
    Há 2 dias

    • A situação interessa diretamente ao Tricolor por questões financeiras. Embora o River detenha 100% dos direitos federativos do atleta e tenha autonomia para conduzir qualquer negociação, o contrato firmado entre os clubes garante ao São Paulo 50% do valor de uma futura transferência.

    Nos últimos dias, Galoppo passou a ser ligado ao Millonarios, da Colômbia, adversário do São Paulo na fase de grupos da Copa Sul-Americana deste ano. O meia tem vínculo com o clube argentino até dezembro de 2028.

    continua após a publicidade

    Quando acertou a ida do jogador para o River, o São Paulo já tinha conhecimento das condições do acordo e do risco envolvido na operação. Contratado em 2022 por US$ 4 milhões, cerca de R$ 21 milhões na cotação da época, Galoppo não conseguiu se firmar na Argentina, perdeu espaço no elenco e hoje está longe de ter a mesma valorização de mercado de quando chegou ao Morumbis naquela época.

    Por isso, a tendência é que uma eventual venda aconteça por valores inferiores ao investimento realizado pelo clube paulista. Ao mesmo tempo, o River também não demonstra urgência para concluir uma negociação e pretende liberar o jogador apenas diante de uma proposta considerada satisfatória, apesar de ele não fazer mais parte dos planos da comissão técnica até o final do ano.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Galoppo se transferiu em definitivo para o River Plate, da Argentina
    Galoppo se transferiu em definitivo para o River Plate, da Argentina. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

    Relembre a passagem de Galoppo pelo São Paulo

    Galoppo chegou ao São Paulo em 2022 em operação que custou, à época, cerca de R$ 30 milhões aos cofres do clube, comprado junto ao Banfield, da Argentina. No Tricolor, o meia fez 60 jogos nas três temporadas que atuou, marcou dez gols e distribuiu seis assistências. O atleta viveu sua melhor fase com a equipe no começo de 2023, durante a disputa do Campeonato Paulista, mas teve dificuldade de manter sequência por conta de lesões ao longo de sua passagem pela equipe.

    As equipes fizeram uma negociação tripla envolvendo a troca de três jogadores. Enquanto Galoppo deixava o Tricolor, Díaz e Tapia assinavam em definitivo com o São Paulo. O lateral agora tem contrato até 2028, enquanto o meia-atacante tinha empréstimo até o meio de 2026, mas a compra foi antecipada e um novo contrato foi assinado até 2029.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
    Futebol FemininoBia Menezes vê São Paulo forte em 2026: 'Buscamos o topo'Há 13 horas
    Cédric Soares
    São PauloSão Paulo tem lista de jogadores liberados em reapresentaçãoHá 1 dia
    Maceió foi alvo de Corinthians e São Paulo (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)
    Futebol NacionalEx-alvo de Corinthians e São Paulo é negociado com o futebol japonêsHá 2 dias
    Lucas Moura - São Paulo
    São PauloLucas Moura avança em evolução e faz atividade em CT do São PauloHá 2 dias
    Massis na Copa do Mundo
    São PauloPresidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do MundoHá 3 dias
    São PauloRelembre as campanhas do São Paulo durante as últimas pausas do BrasileirãoHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Lugano - São Paulo
    São Paulo publica vídeo com homenagem ao zagueiro Lugano e à seleção do Uruguai
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
    Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
    Sem Domingos Duarte, São Paulo segue com estratégia no mercado
    Ryan Francisco São Paulo
    Ryan Francisco ganha minutagem na base e pode voltar ao profissional do São Paulo
    bobadilla
    Bobadilla na Copa do Mundo: como foi a estreia do jogador do São Paulo?
    Joia do São Paulo acompanhará a Suíça durante a Copa do Mundo
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
    Paraguaios reagem a gol contra de Bobadilla na Copa do Mundo: 'Tinha que ser'
    Bobadilla marca contra na partida entre Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Torcedores do São Paulo se chocam com erro de Bobadilla na Copa: 'Pelo menos'
    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    São Paulo fica próximo de acordo com Victor Sá
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
    Bobadilla na Copa do Mundo: veja a programação do meia do São Paulo
    Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense negocia amistosos contra São Paulo e America-RJ
    André Marques
    São Paulo anuncia novo diretor de marketing; veja perfil
    São Paulo tem sete jogadores que podem assinar pré-contrato com outros clubes em julho