Entenda como a situação de Galoppo no River Plate pode afetar o São Paulo Galoppo está sem espaço no River e deve ser negociado em breve

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Mesmo sem contar mais com Giuliano Galoppo no elenco, o São Paulo segue atento aos próximos passos da carreira do meia. Isso porque o argentino foi incluído na lista de jogadores que não fazem parte dos planos do River Plate para a sequência da temporada e deve ser negociado nas próximas semanas.

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A situação interessa diretamente ao Tricolor por questões financeiras. Embora o River detenha 100% dos direitos federativos do atleta e tenha autonomia para conduzir qualquer negociação, o contrato firmado entre os clubes garante ao São Paulo 50% do valor de uma futura transferência.

Nos últimos dias, Galoppo passou a ser ligado ao Millonarios, da Colômbia, adversário do São Paulo na fase de grupos da Copa Sul-Americana deste ano. O meia tem vínculo com o clube argentino até dezembro de 2028.

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Quando acertou a ida do jogador para o River, o São Paulo já tinha conhecimento das condições do acordo e do risco envolvido na operação. Contratado em 2022 por US$ 4 milhões, cerca de R$ 21 milhões na cotação da época, Galoppo não conseguiu se firmar na Argentina, perdeu espaço no elenco e hoje está longe de ter a mesma valorização de mercado de quando chegou ao Morumbis naquela época.

Por isso, a tendência é que uma eventual venda aconteça por valores inferiores ao investimento realizado pelo clube paulista. Ao mesmo tempo, o River também não demonstra urgência para concluir uma negociação e pretende liberar o jogador apenas diante de uma proposta considerada satisfatória, apesar de ele não fazer mais parte dos planos da comissão técnica até o final do ano.

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Galoppo se transferiu em definitivo para o River Plate, da Argentina. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Relembre a passagem de Galoppo pelo São Paulo

Galoppo chegou ao São Paulo em 2022 em operação que custou, à época, cerca de R$ 30 milhões aos cofres do clube, comprado junto ao Banfield, da Argentina. No Tricolor, o meia fez 60 jogos nas três temporadas que atuou, marcou dez gols e distribuiu seis assistências. O atleta viveu sua melhor fase com a equipe no começo de 2023, durante a disputa do Campeonato Paulista, mas teve dificuldade de manter sequência por conta de lesões ao longo de sua passagem pela equipe.

As equipes fizeram uma negociação tripla envolvendo a troca de três jogadores. Enquanto Galoppo deixava o Tricolor, Díaz e Tapia assinavam em definitivo com o São Paulo. O lateral agora tem contrato até 2028, enquanto o meia-atacante tinha empréstimo até o meio de 2026, mas a compra foi antecipada e um novo contrato foi assinado até 2029.