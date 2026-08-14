São Paulo anuncia renovação de Calleri; veja detalhes Calleri renovou com o São Paulo até 2028

O São Paulo anunciou a renovação de contrato de Jonathan Calleri. Agora, o novo vínculo será válido até 2028, mas com possibilidade de renovar por mais um ano. Calleri tinha contrato com a equipe até o final deste ano.

As negociações pela permanência do argentino chegaram a travar em um determinado momento por conta de uma divergência de valores e bases salariais. Podendo assinar pré-contrato com outra equipe, Calleri não ouviu outras propostas e deixou claro o desejo de seguir no São Paulo, algo que pesou bastante na conclusão do negócio.

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Calleri é um dos destaques do São Paulo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

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Entenda as novas condições de Calleri para renovar

Após a chegada de Rafinha para comandar o futebol, uma nova proposta foi apresentada. Embora também tenha sido considerada insuficiente inicialmente, ela abriu caminho para novas conversas.

Internamente, Calleri é sendo tratado como um dos principais líderes do elenco e uma peça importante dentro do projeto esportivo. O jogador poderia assinar pré-contrato com outro time, mas sequer chegou a ouvir propostas, mesmo com a procura de algumas equipes.

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O vínculo tem possibilidade de extensão automática até o fim de 2029. Para que a renovação seja ativada, Calleri precisará disputar ao menos 45 minutos em 60% dos jogos do São Paulo ao longo da temporada de 2028.

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