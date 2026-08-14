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São Paulo tem retorno de Artur contra o Coritiba; veja provável escalação

Jogador pode enfrentar o Coritiba

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/08/2026 17:02
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Artur em treino do São Paulo
Artur voltou a treinar e será relacionado (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo encerrou na manhã desta sexta-feira (14) a preparação para enfrentar o Coritiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aconteceu no SuperCT, e o duelo será disputado neste sábado (15), às 21h, no Morumbis.

Antes de ir ao gramado, os jogadores assistiram a um vídeo com orientações da comissão técnica. Na sequência, o elenco realizou o aquecimento e passou para os trabalhos táticos comandados por Dorival Júnior e seus auxiliares.

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Inicialmente, o grupo foi dividido em duas equipes para uma atividade de 11 contra 11 em espaço reduzido. Depois, a comissão trabalhou o posicionamento da equipe e encerrou o treinamento com repetições de bolas paradas.

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A principal novidade foi Artur, que voltou a treinar normalmente com os companheiros e fica à disposição para o confronto. O atacante desfalcou o São Paulo nas últimas duas partidas por conta de dores no adutor esquerdo.

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Artur do São Paulo em treino
Artur em treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte (Sabino) e Iago Borduchi; Pablo Maia, Danielzinho e Marco Antônio; Ferreira (Artur), Calleri e Luciano.

Lucca acompanha treino no SuperCT

Em recuperação de uma fratura na mandíbula, sofrida em um acidente no último dia 1º, Lucca também esteve no SuperCT nesta sexta-feira para acompanhar as atividades do elenco.

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Por orientação médica, o atacante segue em repouso domiciliar e ainda aguarda a liberação para retomar os trabalhos físicos.

Como chegam São Paulo e Coritiba?

A equipe de Dorival Júnior ocupa atualmente a 12ª posição, com 26 pontos, apenas quatro acima do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O momento no Brasileiro contrasta com a situação na Sul-Americana, onde o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, no jogo de ida das oitavas de final.

Do outro lado, o Coritiba chega embalado pela vitória sobre a Chapecoense, resultado que encerrou uma sequência de três derrotas e um empate no campeonato. O Coxa aparece na 10ª colocação, com 30 pontos, quatro a mais que o São Paulo.

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