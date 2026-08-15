Quem é a árbitra de São Paulo x Coritiba? Jogo somou polêmicas Tricolor reclamou de pênalti no fim do jogo

Charly Wendy apitou pela primeira vez uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. A árbitra acumula experiência nas divisões inferiores da competição nesta temporada, mas ainda não havia comandado um jogo da elite nacional. São Paulo x Coritiba, comandado pela árbitra, contou com algumas polêmicas.

Árbitra de São Paulo x Coritiba

Ao longo do ano, Charly Wendy apitou cinco partidas entre a Série B e a Série C. Na segunda divisão, conduziu os jogos Londrina 2 x 0 Athletic, Ponte Preta 1 x 2 Goiás, Fortaleza 1 x 0 Botafogo-SP e Novorizontino 0 x 1 Juventude. Na terceira, apitou Ituano 0 x 0 Maranhão. Nos cinco jogos, registrou média de 4,25 cartões por partida.

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Charly Wendy Straub Deretti nasceu em 25 de maio de 1987, em Jaraguá do Sul (SC). Aos 39 anos, integra o quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 2018 e passou a compor o corpo de árbitros internacionais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2020.

Polêmicas de São Paulo x Coritiba

A primeira grande reclamação aconteceu no gol do Coritiba. Jogadores do São Paulo reclamaram de um possível empurrão de Tiago Coser em Lucas Ramon. A árbitra não assinalou a falta. Já no fim da partida, Calleri caiu na área após uma disputa de bola com Keno. O jogador reclamou bastante do lance após a partida e, para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, o pênalti deveria ter sido marcado.

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São Paulo 1x1 Coritiba



⚽️ Tiago Coser

🥾 Breno Lopes



🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/Ky1rvOFRyR — SofaScore do Verdão 🇳🇬 (@sofascoreverde) August 16, 2026

Para o Paulo César Oliveira, ele mesmo, disse que foi pênalti no Calleri !



O São Paulo merece, aceita qualquer arbitro para apitar! pic.twitter.com/YO3Il4VJfX — Destino Tricolor 🇾🇪 (@DestinoTricolor) August 16, 2026