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Vídeo: Pablo Maia é questionado se teme rebaixamento do São Paulo: 'Difícil falar'

Cabisbaixo na zona mista, volante falou das dificuldades que o Tricolor tem enfrentado neste momento da temporada

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/08/2026 00:29
Atualizado há 2 minutos
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Pablo Maia comemora gol marcado pelo São Paulo
Pablo Maia marcou o gol do São Paulo contra o Coritiba (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O São Paulo vive um momento complicado na temporada. O time, que não vence no Brasileirão há nove jogos, empatou com o Coritiba na noite deste sábado (15), por 1 a 1, no Morumbis, e não consegue reagir nem diante de sua torcida, que compareceu em peso no estádio para apoiar os jogadores.

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Após a partida, Pablo Maia, autor do gol Tricolor contra o Coxa, foi perguntado se a má fase do time faz com que o elenco teme o rebaixamento. Cabisbaixo na zona mista, o volante afirmou que "é difícil falar".

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- Cara, é difícil falar, mas a gente vem de muitos jogos sem vitória e o Campeonato Brasileiro é muito difícil, principalmente a gente deixando esses pontos escaparem fora de casa e que, lá na frente, podem fazer falta. Mas o São Paulo é o São Paulo. Claro que, com a fase que a gente está, sem vitórias, a gente sempre tem que ligar um alerta. Espero que a gente vire essa chave - admitiu o jogador. (Veja o vídeo abaixo)

Pablo Maia também falou sobre qual pode ser o problema do São Paulo. Vale lembrar que o time tem apenas uma vitória nos últimos 15 jogos, levando em consideração todas as competições que disputa neste momento.

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- A gente nesse momento só tem que abaixar a cabeça. Precisamos de mais concentração do início ao fim do jogo. Falar menos e todo mundo se ajudar para que a gente saia dessa fase que estamos. Terça-feira temos um jogo muito importante (oitavas de final da Sul-Americana) - continuou Pablo Maia.

- Eu acho que a gente tem que ser mais focado, mais atento, com psicológico mais forte. A gente vem tomando muitos gols, como no início do segundo tempo quando a gente volta do intervalo... Então acho que a gente tem que ligar esses pontos de alerta para que a gente melhore - completou o jogador.

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Com o resultado, o Tricolor permanece na 12ª posição na tabela de classificação, agora com 27 pontos, enquanto o Coritiba é o nono, com 31.

Jogadores comemoram gol marcado pelo São Paulo
(Foto: Igor Alves Guerra/AtoPress/Folhapress)
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