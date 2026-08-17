Jamie Vardy no São Paulo: você aprova a possível contratação? Vote!
Inglês de 39 anos está livre no mercado e será avaliado pela diretoria tricolor
O atacante Jamie Vardy, ídolo do Leicester, está livre no mercado e entrou no radar do São Paulo para esta janela de transferências. O inglês de 39 anos deixou a Cremonese, da Itália, no mês passado e está sendo analisado pela diretoria tricolor.
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Ainda não há uma negociação em andamento, segundo apurou o Lance!, mas o jogador entraria nas condições que o clube procura neste momento: chegada de jogador sem custos, já que há um grande problema financeiro no Tricolor. Vale lembrar que a janela fica aberta até o dia 11 de setembro.
Só nesta janela, o São Paulo acertou as contratações do zagueiro português Domingos Duarte e do lateral-direito luso-angolano Aurélio Buta, ambos sem precisar desembolsar nenhum valor.
Atualmente, o time paulista conta com três centroavantes no elenco: Calleri, que é o titular absoluto da posição e, inclusive, teve seu contrato renovado na semana passada. André Silva corre por fora em busca de uma vaga, sendo o reserva imediato do argentino, enquanto Ryan Francisco, que se recuperou de uma grave lesão recentemente, é uma das joias da base tricolor.
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Programação da semana do São Paulo:
- Segunda-feira (17/8) - Treino - às 15h
- Terça-feira (18/8) - jogo contra o Bolívar - 21h30 - Morumbis
- Quarta-feira (19/8) - Treino - 15h30
- Quinta-feira (20/8) - Treino - 10h
- Sexta-feira (21/8) - Treino - 10h
- Sábado (22/8) - Treino - 10h
- Domingo (23/8) - jogo contra a Chapecoense - 18h30 - Arena Condá
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