Jamie Vardy no São Paulo: você aprova a possível contratação? Vote! Inglês de 39 anos está livre no mercado e será avaliado pela diretoria tricolor

O atacante Jamie Vardy, ídolo do Leicester, está livre no mercado e entrou no radar do São Paulo para esta janela de transferências. O inglês de 39 anos deixou a Cremonese, da Itália, no mês passado e está sendo analisado pela diretoria tricolor.

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Ainda não há uma negociação em andamento, segundo apurou o Lance!, mas o jogador entraria nas condições que o clube procura neste momento: chegada de jogador sem custos, já que há um grande problema financeiro no Tricolor. Vale lembrar que a janela fica aberta até o dia 11 de setembro.

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Só nesta janela, o São Paulo acertou as contratações do zagueiro português Domingos Duarte e do lateral-direito luso-angolano Aurélio Buta, ambos sem precisar desembolsar nenhum valor.

Atualmente, o time paulista conta com três centroavantes no elenco: Calleri, que é o titular absoluto da posição e, inclusive, teve seu contrato renovado na semana passada. André Silva corre por fora em busca de uma vaga, sendo o reserva imediato do argentino, enquanto Ryan Francisco, que se recuperou de uma grave lesão recentemente, é uma das joias da base tricolor.

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Programação da semana do São Paulo:

1 . Segunda-feira (17/8) - Treino - às 15h 2 . Terça-feira (18/8) - jogo contra o Bolívar - 21h30 - Morumbis 3 . Quarta-feira (19/8) - Treino - 15h30 4 . Quinta-feira (20/8) - Treino - 10h 5 . Sexta-feira (21/8) - Treino - 10h 6 . Sábado (22/8) - Treino - 10h 7 . Domingo (23/8) - jogo contra a Chapecoense - 18h30 - Arena Condá