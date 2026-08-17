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Jamie Vardy no São Paulo: você aprova a possível contratação? Vote!

Inglês de 39 anos está livre no mercado e será avaliado pela diretoria tricolor

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/08/2026 12:55
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Jamie Vardy - Leicester
Jamie Vardy em ação pelo Leicester (Foto: RUI VIEIRA / POOL / AFP)

O atacante Jamie Vardy, ídolo do Leicester, está livre no mercado e entrou no radar do São Paulo para esta janela de transferências. O inglês de 39 anos deixou a Cremonese, da Itália, no mês passado e está sendo analisado pela diretoria tricolor.

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Ainda não há uma negociação em andamento, segundo apurou o Lance!, mas o jogador entraria nas condições que o clube procura neste momento: chegada de jogador sem custos, já que há um grande problema financeiro no Tricolor. Vale lembrar que a janela fica aberta até o dia 11 de setembro.

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Só nesta janela, o São Paulo acertou as contratações do zagueiro português Domingos Duarte e do lateral-direito luso-angolano Aurélio Buta, ambos sem precisar desembolsar nenhum valor.

Atualmente, o time paulista conta com três centroavantes no elenco: Calleri, que é o titular absoluto da posição e, inclusive, teve seu contrato renovado na semana passada. André Silva corre por fora em busca de uma vaga, sendo o reserva imediato do argentino, enquanto Ryan Francisco, que se recuperou de uma grave lesão recentemente, é uma das joias da base tricolor.

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Programação da semana do São Paulo:

    1.
  1. Segunda-feira (17/8) - Treino - às 15h
    2. 2.
  2. Terça-feira (18/8) - jogo contra o Bolívar - 21h30 - Morumbis
    3. 3.
  3. Quarta-feira (19/8) - Treino - 15h30
    4. 4.
  4. Quinta-feira (20/8) - Treino - 10h
    5. 5.
  5. Sexta-feira (21/8) - Treino - 10h
    6. 6.
  6. Sábado (22/8) - Treino - 10h
    7. 7.
  7. Domingo (23/8) - jogo contra a Chapecoense - 18h30 - Arena Condá
Vardy - Leicester x Arsenal
CATHERINE IVILL / POOL / AFP
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