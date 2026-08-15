São Paulo sai na frente, mas cede empate ao Coritiba e amplia jejum no Brasileirão
Tricolor chegou a nove jogos sem vitórias na competição e passa por momento complicado
O São Paulo segue com dificuldades em vencer suas partidas. Na noite deste sábado (15), no reencontro com a torcida no Morumbis após quase três meses longe de casa, o time de Dorival Jr. empatou com o Coritiba por 1 a 1 e chegou a nove jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O time da casa largou na frente com direito a golaço de Pablo Maia, mas viu os visitantes empatarem com Tiago Cóser.
Com o resultado, o Tricolor permanece na 12ª posição na tabela de classificação, agora com 27 pontos, enquanto o Coritiba é o nono, com 31.
São Paulo abre o placar no primeiro tempo
O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelo São Paulo, ainda que a equipe mandante não tenha tido tantas finalizações efetivas, foi quem mais chegou ao ataque na tentativa de tirar o marcador do zero. O Coritiba, por outro lado, era mais tímido e pouco assustava o time paulista. Mas, quando tudo se encaminhava para um intervalo sem gols, apareceu Pablo Maia para fazer um golaço, aos 42 minutos. Após o Tricolor chegar na área, o volante ficou com a sobra na entrada, perto da meia-lua, cortou o marcador com um drible e bateu de esquerda e rasteiro no cantinho de Morisco.
Coxa empata, e São Paulo amarga mais um placar negativo
Apesar de um desempenho bem fraco, o Coxa voltou para o segundo tempo em busca do empate. E não demorou para furar a defesa tricolor. Aos 11 minutos, após bola levantada na área, o zagueiro Tiago Cóser apareceu para subir mais alto que a defesa tricolor para mandar para dentro do gol. O São Paulo não reagiu como deveria. Apesar de ter a bola no pé por mais tempo, as jogadas não fluíam como deveria, e Calleri ainda perdeu uma boa chance no final, e ainda deu tempo de reclamar de um possível pênalti sofrido aos 38 minutos.
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Aos 35 minutos do segundo tempo, Calleri teve a chance de colocar o São Paulo novamente à frente do placar, mas desperdiçou depois de Marcos Antônio fazer ótima jogada dentro da área. Apesar do chute do argentino, Morisco evitou que a bola entrasse e o duelo terminou empatado na capital paulista.
Deu aula 🏅
Apesar do horário, já que o jogo teve início às 21h (de Brasília) deste sábado, a torcida tricolor compareceu em peso no Morumbis (44.443 pagantes) e, desde o lado de fora, fez festa para recepcionar o ônibus na chegada ao estádio e, dentro de sua casa, incentivou o time na maior parte do tempo. Ao final do jogo, com o empate, vaiou o time.
Ficou abaixo 📉
O ataque do Tricolor não foi efetivo em casa. Mesmo com o revezamento no segundo tempo e a entrada de Artur e Ferreirinha, o time não conseguiu balançar as redes. Calleri, Victor Sá e Luciano, que iniciaram a partida, também pouco contribuíram neste sentido. Prova disso foi que o único gol marcado pelo mandantes saiu dos pés de um volante.
✅ Ficha técnica
São Paulo 🆚 Coritiba
Campeonato - 23ª Rodada
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo
🥅 Gols: Pablo Maia, 42'/1°T (1-0), Tiago Cóser, 11'/2°T (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Pablo Maia e Lucas Ramon (SAO) e XXXX (XXX); XXXX (XXX)
🟥 Cartões vermelhos: -
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Jr.)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Newton Jr. (Ferreirinha) e Marco Antônio; Luciano, Victor Sá (Artur) e Calleri.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga (JP Chermont), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vitor Tissi), Sebastián Gómez e Fernando Sobral; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha (Paulo Roberto).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
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