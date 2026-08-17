Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda Goleada rubro-negra e tropeço palmeirense deixam concorrentes empatados

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro modificou o cenário da disputa pelo topo da tabela. Com a goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol, no Maião, a equipe carioca alcançou 45 pontos e colou no líder Palmeiras, que parou nos 48 pontos após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense. O resultado praticamente igualou as chances estatísticas de título entre os dois favoritos.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alviverde detém 43,7% de probabilidade de erguer a taça, enquanto o Rubro-Negro soma 43%. Três pontos atrás da liderança, o time carioca disputou uma partida a menos, que é o confronto adiado da 4ª rodada contra o próprio Mirassol, no Rio de Janeiro.

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O momento do time treinado por Abel Ferreira liga o sinal de alerta. A equipe paulista venceu apenas um dos últimos quatro jogos e viu a vantagem de sete pontos cair para três. Essa queda permite que o principal rival na luta pelo troféu dependa apenas das próprias forças para assumir a primeira colocação.

Em contrapartida, o Flamengo ostenta excelente retrospecto desde o fim da pausa para a Copa do Mundo. A equipe segue invicta no período, com três vitórias e dois empates em cinco exibições. O triunfo por goleada no interior paulista, a combinação do jogo pendente e o confronto direto contra o líder renovam o otimismo da torcida rubro-negra.

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Probabilidades de título (UFMG):

Pos. Clube Probabilidade (%) 1 Palmeiras 43,7% 2 Flamengo 43,0% 3 Athletico-PR 8,9% 4 Cruzeiro 1,7% 5 Fluminense 1,4% 6 Atlético-MG 0,42% 7 Red Bull Bragantino 0,29% 8 Corinthians 0,21% 9 Botafogo 0,18% 10 Bahia 0,13%

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Batalha para permanecer na elite do futebol brasileiro

Na parte inferior da classificação, o confronto direto entre Vasco e Santos, em São Januário, marcou a reação do time praiano. O Peixe venceu no Rio de Janeiro pelo placar de 3 a 0, chegou aos 25 pontos e subiu para a 14ª posição. Com o resultado, o clube paulista reduz para 33% o risco de queda.

A situação do Cruz-Maltino é oposta. Com a derrota acentuada diante dos torcedores, a equipe carioca assumiu a penúltima colocação da competição e acumula 63,8% de chance de rebaixamento para a segunda divisão, conforme os dados da UFMG.

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Probabilidades de rebaixamento (UFMG):

Pos. Clube Probabilidade (%) 1 Chapecoense 99,38% 2 Vasco da Gama 63,8% 3 Remo 56,3% 4 Mirassol 41,7% 5 Internacional 39,6% 6 Santos 33,0% 7 Grêmio 30,8% 8 São Paulo 14,6% 9 Vitória 8,4% 10 Coritiba 4,0% 11 Botafogo 3,3% 12 Corinthians 1,5% 13 Red Bull Bragantino 1,4% 14 Bahia 1,1%

Disputa por vagas na Copa Libertadores 2027

Longe da ameaça do Z-4 e distante da briga pelo título, o Athletico Paranaense empatou com o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada. A equipe treinada por Odair Hellmann sustenta a terceira colocação e reúne 83,6% de probabilidade de assegurar vaga na competição continental do próximo ano. O Furacão, vindo da segunda divisão, divide com o Fluminense o posto de melhor mandante do torneio, com 27 pontos somados em seus domínios.

Na perseguição ao time paranaense, o Fluminense venceu o líder Palmeiras de virada no Maracanã e alcançou 38 pontos. A equipe das Laranjeiras não registrava vitórias após o término da Copa do Mundo, fato que provocou a demissão do técnico Luis Zubeldía. Sob a orientação do interino Marcão, o grupo tricolor soma 53,5% de chances de garantir vaga no torneio sul-americano.

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Líder e vice-líder do campeonato têm situação praticamente definida em relação ao torneio continental. Palmeiras e Flamengo superam a marca de 98% de probabilidade de confirmação na principal disputa do continente na próxima temporada.

Probabilidades de vaga na Libertadores 2027 (UFMG):

Pos. Clube Probabilidade (%) 1 Palmeiras 98,9% 2 Flamengo 98,1% 3 Athletico-PR 83,6% 4 Fluminense 53,5% 5 Cruzeiro 47,8% 6 Atlético-MG 26,2% 7 Red Bull Bragantino 20,3% 8 Corinthians 18,5% 9 Bahia 16,4% 10 Botafogo 14,4% 11 Coritiba 8,9% 12 Vitória 5,9% 13 São Paulo 3,3% 14 Grêmio 1,1% 15 Santos 1,1%

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