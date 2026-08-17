Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda
Goleada rubro-negra e tropeço palmeirense deixam concorrentes empatados
A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro modificou o cenário da disputa pelo topo da tabela. Com a goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol, no Maião, a equipe carioca alcançou 45 pontos e colou no líder Palmeiras, que parou nos 48 pontos após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense. O resultado praticamente igualou as chances estatísticas de título entre os dois favoritos.
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Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alviverde detém 43,7% de probabilidade de erguer a taça, enquanto o Rubro-Negro soma 43%. Três pontos atrás da liderança, o time carioca disputou uma partida a menos, que é o confronto adiado da 4ª rodada contra o próprio Mirassol, no Rio de Janeiro.
O momento do time treinado por Abel Ferreira liga o sinal de alerta. A equipe paulista venceu apenas um dos últimos quatro jogos e viu a vantagem de sete pontos cair para três. Essa queda permite que o principal rival na luta pelo troféu dependa apenas das próprias forças para assumir a primeira colocação.
Em contrapartida, o Flamengo ostenta excelente retrospecto desde o fim da pausa para a Copa do Mundo. A equipe segue invicta no período, com três vitórias e dois empates em cinco exibições. O triunfo por goleada no interior paulista, a combinação do jogo pendente e o confronto direto contra o líder renovam o otimismo da torcida rubro-negra.
Probabilidades de título (UFMG):
|Pos.
|Clube
|Probabilidade (%)
1
Palmeiras
43,7%
2
Flamengo
43,0%
3
Athletico-PR
8,9%
4
Cruzeiro
1,7%
5
Fluminense
1,4%
6
Atlético-MG
0,42%
7
Red Bull Bragantino
0,29%
8
Corinthians
0,21%
9
Botafogo
0,18%
10
Bahia
0,13%
Batalha para permanecer na elite do futebol brasileiro
Na parte inferior da classificação, o confronto direto entre Vasco e Santos, em São Januário, marcou a reação do time praiano. O Peixe venceu no Rio de Janeiro pelo placar de 3 a 0, chegou aos 25 pontos e subiu para a 14ª posição. Com o resultado, o clube paulista reduz para 33% o risco de queda.
A situação do Cruz-Maltino é oposta. Com a derrota acentuada diante dos torcedores, a equipe carioca assumiu a penúltima colocação da competição e acumula 63,8% de chance de rebaixamento para a segunda divisão, conforme os dados da UFMG.
Probabilidades de rebaixamento (UFMG):
|Pos.
|Clube
|Probabilidade (%)
1
Chapecoense
99,38%
2
Vasco da Gama
63,8%
3
Remo
56,3%
4
Mirassol
41,7%
5
Internacional
39,6%
6
Santos
33,0%
7
Grêmio
30,8%
8
São Paulo
14,6%
9
Vitória
8,4%
10
Coritiba
4,0%
11
Botafogo
3,3%
12
Corinthians
1,5%
13
Red Bull Bragantino
1,4%
14
Bahia
1,1%
Disputa por vagas na Copa Libertadores 2027
Longe da ameaça do Z-4 e distante da briga pelo título, o Athletico Paranaense empatou com o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada. A equipe treinada por Odair Hellmann sustenta a terceira colocação e reúne 83,6% de probabilidade de assegurar vaga na competição continental do próximo ano. O Furacão, vindo da segunda divisão, divide com o Fluminense o posto de melhor mandante do torneio, com 27 pontos somados em seus domínios.
Na perseguição ao time paranaense, o Fluminense venceu o líder Palmeiras de virada no Maracanã e alcançou 38 pontos. A equipe das Laranjeiras não registrava vitórias após o término da Copa do Mundo, fato que provocou a demissão do técnico Luis Zubeldía. Sob a orientação do interino Marcão, o grupo tricolor soma 53,5% de chances de garantir vaga no torneio sul-americano.
Líder e vice-líder do campeonato têm situação praticamente definida em relação ao torneio continental. Palmeiras e Flamengo superam a marca de 98% de probabilidade de confirmação na principal disputa do continente na próxima temporada.
Probabilidades de vaga na Libertadores 2027 (UFMG):
|Pos.
|Clube
|Probabilidade (%)
1
Palmeiras
98,9%
2
Flamengo
98,1%
3
Athletico-PR
83,6%
4
Fluminense
53,5%
5
Cruzeiro
47,8%
6
Atlético-MG
26,2%
7
Red Bull Bragantino
20,3%
8
Corinthians
18,5%
9
Bahia
16,4%
10
Botafogo
14,4%
11
Coritiba
8,9%
12
Vitória
5,9%
13
São Paulo
3,3%
14
Grêmio
1,1%
15
Santos
1,1%
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