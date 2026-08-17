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Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Goleada rubro-negra e tropeço palmeirense deixam concorrentes empatados

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 14:14
Atualizado há 1 minutos
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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Troféu do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro modificou o cenário da disputa pelo topo da tabela. Com a goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol, no Maião, a equipe carioca alcançou 45 pontos e colou no líder Palmeiras, que parou nos 48 pontos após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense. O resultado praticamente igualou as chances estatísticas de título entre os dois favoritos.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alviverde detém 43,7% de probabilidade de erguer a taça, enquanto o Rubro-Negro soma 43%. Três pontos atrás da liderança, o time carioca disputou uma partida a menos, que é o confronto adiado da 4ª rodada contra o próprio Mirassol, no Rio de Janeiro.

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O momento do time treinado por Abel Ferreira liga o sinal de alerta. A equipe paulista venceu apenas um dos últimos quatro jogos e viu a vantagem de sete pontos cair para três. Essa queda permite que o principal rival na luta pelo troféu dependa apenas das próprias forças para assumir a primeira colocação.

Em contrapartida, o Flamengo ostenta excelente retrospecto desde o fim da pausa para a Copa do Mundo. A equipe segue invicta no período, com três vitórias e dois empates em cinco exibições. O triunfo por goleada no interior paulista, a combinação do jogo pendente e o confronto direto contra o líder renovam o otimismo da torcida rubro-negra.

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Probabilidades de título (UFMG):

Pos.ClubeProbabilidade (%)

1

Palmeiras

43,7%

2

Flamengo

43,0%

3

Athletico-PR

8,9%

4

Cruzeiro

1,7%

5

Fluminense

1,4%

6

Atlético-MG

0,42%

7

Red Bull Bragantino

0,29%

8

Corinthians

0,21%

9

Botafogo

0,18%

10

Bahia

0,13%

Troféu do Brasileirão Série A
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Batalha para permanecer na elite do futebol brasileiro

Na parte inferior da classificação, o confronto direto entre Vasco e Santos, em São Januário, marcou a reação do time praiano. O Peixe venceu no Rio de Janeiro pelo placar de 3 a 0, chegou aos 25 pontos e subiu para a 14ª posição. Com o resultado, o clube paulista reduz para 33% o risco de queda.

A situação do Cruz-Maltino é oposta. Com a derrota acentuada diante dos torcedores, a equipe carioca assumiu a penúltima colocação da competição e acumula 63,8% de chance de rebaixamento para a segunda divisão, conforme os dados da UFMG.

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Probabilidades de rebaixamento (UFMG):

Pos.ClubeProbabilidade (%)

1

Chapecoense

99,38%

2

Vasco da Gama

63,8%

3

Remo

56,3%

4

Mirassol

41,7%

5

Internacional

39,6%

6

Santos

33,0%

7

Grêmio

30,8%

8

São Paulo

14,6%

9

Vitória

8,4%

10

Coritiba

4,0%

11

Botafogo

3,3%

12

Corinthians

1,5%

13

Red Bull Bragantino

1,4%

14

Bahia

1,1%

Disputa por vagas na Copa Libertadores 2027

Longe da ameaça do Z-4 e distante da briga pelo título, o Athletico Paranaense empatou com o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada. A equipe treinada por Odair Hellmann sustenta a terceira colocação e reúne 83,6% de probabilidade de assegurar vaga na competição continental do próximo ano. O Furacão, vindo da segunda divisão, divide com o Fluminense o posto de melhor mandante do torneio, com 27 pontos somados em seus domínios.

Na perseguição ao time paranaense, o Fluminense venceu o líder Palmeiras de virada no Maracanã e alcançou 38 pontos. A equipe das Laranjeiras não registrava vitórias após o término da Copa do Mundo, fato que provocou a demissão do técnico Luis Zubeldía. Sob a orientação do interino Marcão, o grupo tricolor soma 53,5% de chances de garantir vaga no torneio sul-americano.

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Líder e vice-líder do campeonato têm situação praticamente definida em relação ao torneio continental. Palmeiras e Flamengo superam a marca de 98% de probabilidade de confirmação na principal disputa do continente na próxima temporada.

Probabilidades de vaga na Libertadores 2027 (UFMG):

Pos.ClubeProbabilidade (%)

1

Palmeiras

98,9%

2

Flamengo

98,1%

3

Athletico-PR

83,6%

4

Fluminense

53,5%

5

Cruzeiro

47,8%

6

Atlético-MG

26,2%

7

Red Bull Bragantino

20,3%

8

Corinthians

18,5%

9

Bahia

16,4%

10

Botafogo

14,4%

11

Coritiba

8,9%

12

Vitória

5,9%

13

São Paulo

3,3%

14

Grêmio

1,1%

15

Santos

1,1%

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