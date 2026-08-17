Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol feminino Camisa foi apresentada e já está sendo vendida. Pela primeira vez na história, o São Paulo terá um modelo exclusivo para o time feminino

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (17) a nova terceira camisa do time feminino para a temporada 2026, que já está sendo comercializada. Pela primeira vez na história, o clube terá uma camisa exclusiva para a equipe feminina, ampliando a linha de uniformes destinada às atletas, como havia adiantado o Lance!.

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Até então, o São Paulo comercializava versões masculinas e femininas da terceira camisa da temporada, mas sem diferenças no design. Agora, o clube preparou um modelo desenvolvido especificamente para o futebol feminino, em uma iniciativa inédita.

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O novo uniforme integra a coleção 2026 do clube, que inaugura a contagem regressiva para o centenário tricolor e celebra o chamado DNA Tricolor, "conceito associado ao pioneirismo e à vanguarda que fazem parte da trajetória do São Paulo", informou o clube.

Para a terceira camisa feminina, o projeto da New Balance buscou traduzir esses elementos a partir de uma linguagem própria, tendo como inspiração a flor de lótus, símbolo de força, resiliência e capacidade de florescer mesmo nas mais desafiadoras condições.

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A escolha da flor de lótus se manifesta tanto na narrativa da campanha quanto na construção visual do uniforme. Em tom lilás, a camisa apresenta elementos da flor aplicados em marca d'água por toda a extensão da peça. Um leve degradê na parte inferior cria profundidade ao visual e valoriza a presença desses grafismos, de maneira sutil e integrada ao tecido.

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(Foto: Divulgação)

Como ficou a camisa do time feminino do São Paulo

O resultado é uma peça que combina uma estética contemporânea com símbolos que reforçam a identidade do time feminino. Entre os detalhes estão o escudo do São Paulo em TPU 3D com acabamento vitrificado, que traz em seu interior a inscrição DNA Tricolor, além do logo da New Balance, também em TPU 3D.

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A gola, construída em tecido sobreposto com ribana, e o punho, em tecido contrastante, completam a composição. Confeccionada em 100% poliéster reciclado, o novo uniforme tem características voltadas ao conforto e à performance ao utilizar tecidos respiráveis com tecnologia NB Dry na parte frontal e nas mangas, favorecendo a absorção e a rápida evaporação do suor durante a prática esportiva.

Elementos exclusivos reforçam o conceito da coleção. Na peça, estão aplicados o selo comemorativo da Flor de Lótus e o bordado com a frase Somos Lótus, Somos Luta, mensagem que sintetiza a narrativa desenvolvida para a campanha e a força representada pelas jogadoras.

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Para o São Paulo Futebol Clube, o lançamento representa um momento histórico para a modalidade. Além de valorizar o elenco feminino, a criação de uma terceira camisa exclusiva reforça a importância que o futebol feminino ocupa na construção do presente e do futuro do clube.

(Foto: Divulgação)



