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Gol polêmico em São Paulo x Coritiba divide opiniões: 'Não foi'

Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaLeonardo Damico
Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 22:41
Atualizado há 42 minutos
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Tiago Cóser marca o gol do empate em São Paulo e Coritiba
Tiago Cóser marca o gol do empate em São Paulo e Coritiba (Foto: Fabricio Bomjardim/Thenews2/Folhapress)

São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1 neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, no lance do primeiro gol do Coxa na partida torcedores ficaram na bronca com uma possível falta em Lucas Ramon.

➡️Veja gols em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar e Tiago empata

Aos 11 minutos da segunda etapa, bola levantada na área, Tiago Cóser aparece, sobe mais do que a defesa tricolor, e Lucas Ramon cai no chão pedindo falta, mas o zagueiro manda para o gol do São Paulo.

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Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões ao comentar sobre o gol marcado, com alguns afirmando ter sido falta, e outros internautas apontando simulação.

Veja a repercussão:

SAO PAULO (SP) 15/08/2026 - FUTEBOL/SAO PAULO VS CORITIBA - Tiago marca gol do coxa durante Partida entre São Paulo e Coritiba válida pela rodada 23 do campeonato Brasileiro série A, realizada no estádio do Morumbis , zona sul de São Paulo na noite deste sábado, 15 de agosto.
SAO PAULO (SP) 15/08/2026 - FUTEBOL/SAO PAULO VS CORITIBA - Tiago marca gol do coxa durante Partida entre São Paulo e Coritiba válida pela rodada 23 do campeonato Brasileiro série A, realizada no estádio do Morumbis , zona sul de São Paulo na noite deste sábado, 15 de agosto.(Foto: Fabricio Bomjardim/Thenews2/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X SÃO PAULO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-pew-view).
🟨 Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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