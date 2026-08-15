Gol polêmico em São Paulo x Coritiba divide opiniões: 'Não foi' Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1 neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, no lance do primeiro gol do Coxa na partida torcedores ficaram na bronca com uma possível falta em Lucas Ramon.

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Aos 11 minutos da segunda etapa, bola levantada na área, Tiago Cóser aparece, sobe mais do que a defesa tricolor, e Lucas Ramon cai no chão pedindo falta, mas o zagueiro manda para o gol do São Paulo.

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Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões ao comentar sobre o gol marcado, com alguns afirmando ter sido falta, e outros internautas apontando simulação.

Veja a repercussão:

O Coser ENCOSTOU o cotovelo no Lucas Ramon no movimento normal de corrida

Lucas Ramon por sua vez sentiu algo encostando nele e SE JOGOU no chão



Saiu gol e os caras foram chorar falta kkkkkkk tá de sacanagem... — Igor Coxa 🇳🇬🏹 (@IgaoPaixao) August 16, 2026

Não foi falta no lance que deu origem ao gol do Coritiba, bizarro mesmo.



A postura do 2T é difícil de engolir, não tinha porque mudar a forma de jogar, não tínhamos corrido nenhum risco no 1T — N° 10 🇾🇪 (@camisadez1935) August 16, 2026

Já não basta o Luciano não fazer nada no ataque, ai ele vem fazer falta perto do área gerando o gol do Coritiba. Sério, não da mais. — André Soares 🇧🇷🇾🇪 (@Andre_Cer84) August 16, 2026

Uma falta burra do Luciano, uma saída do gol nível Rafael, do Rafael, e assim o Coritiba empata o jogo.#spfc 🇾🇪 — Guine ™ (@Guine_SPFC) August 16, 2026

esse empate é na conta do rafael e lucas ramon, um que sai mal demais do gol e deixa a trave totalmente aberta pro cara só colocar a bola, e o outro ao invés de marcar, tá preocupado em simular falta — nasa (@nasapond) August 16, 2026

SAO PAULO (SP) 15/08/2026 - FUTEBOL/SAO PAULO VS CORITIBA - Tiago marca gol do coxa durante Partida entre São Paulo e Coritiba válida pela rodada 23 do campeonato Brasileiro série A, realizada no estádio do Morumbis , zona sul de São Paulo na noite deste sábado, 15 de agosto.(Foto: Fabricio Bomjardim/Thenews2/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X SÃO PAULO

SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-pew-view).

🟨 Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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