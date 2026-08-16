Dorival Jr. diz que está em débito com torcedores do São Paulo: 'Outra vez saímos frustrados' Treinador chamou a responsabilidade após mais um resultado negativo do time no Brasileirão

O técnico Dorival Jr. não deu desculpas. Admitiu que o time não está bem na temporada, lamentou mais o nono jogo seguido do São Paulo sem vitória no Campeonato Brasileiro e falou sobre a frustração de estar com débito com a torcida tricolor, que vem apoiando o time mesmo na má fase. Na noite deste sábado (15), no empate com o Coritiba, foram mais de 44 mil torcedores no Morumbis.

➡️ Vídeo: Pablo Maia é questionado se teme rebaixamento do São Paulo: 'Difícil falar'

— O torcedor fez a sua parte, e muito bem feita. Nós ficamos devendo mais uma vez. Temos que assumir tudo isso, não tem que ficar passando pano. A responsabilidade é nossa. O nosso goleiro praticamente não fez uma defesa dentro da partida. Tínhamos a obrigação de tentar algo diferente para que pudéssemos finalizar a partida. Essa é a realidade. Mais uma vez estamos devendo ao nosso torcedor — afirmou o treinador em entrevista coletiva depois da partida em casa.

continua após a publicidade

Apesar de afirmar que "está devendo" para o torcedor, Dorival acredita que o trabalho tem sido feito, apesar dos resultados não estarem aparecendo no momento.

— Estou em débito com o torcedor e tenho ciência disso, mas estamos trabalhando muito para que seja revertido. E o torcedor sabe que tem uma pessoa aqui muito preocupada com a situação, mas muito confiante de que isso pode mudar a qualquer momento — disse Dorival.

continua após a publicidade

— Outra vez saímos frustrados, porque em uma jogada perdemos a possibilidade de uma vitória. É impressionante isso acontecer. Vem se repetindo. Em vários jogos tem acontecido. É o que a gente mais tem treinado. A bola parada tem nos tirado uma possibilidade real de estarmos bem melhor no campeonato — finalizou o treinador.

➡️ São Paulo sai na frente, mas cede empate ao Coritiba e amplia jejum no Brasileirão

Com o resultado, o Tricolor permanece na 12ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, agora com 27 pontos, e precisa voltar a vencer para não passar sufoco na reta final do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Calleri reclama de pênalti não marcado em São Paulo x Coritiba: 'Claríssimo'