São Paulo tem retorno de atacante e está escalado para enfrentar o Coritiba
Com Artur no banco, Tricolor busca retomar o caminho das vitórias no Brasileirão diante de sua torcida no Morumbis
O São Paulo e Coritiba se enfrentam na noite deste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Estádio do Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time, que não vence há oito rodadas na competição nacional, busca se recuperar na tabela diante de sua torcida.
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A última vitória foi sobre o Mirassol, em 25 de abril, por 1 a 0. Somando todas as competições que disputa neste momento, o São Paulo só venceu um jogo dos últimos 14 disputados. O Tricolor ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão, com 26 pontos.
Para esta partida, a principal novidade será o retorno de Artur, que desfalcou o time paulista nas últimas duas partidas por conta de dores no adutor esquerdo, e aparece entre os reservas.
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Escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton Jr. e Marco Antônio; Luciano, Victor Sá e Calleri.
Penturados: Ferreirinha
Desfalques: Lucas (ruptura do tendão de Aquiles), Tolói (estiramento na coxa direita) e Lucca (fratura na mandíbula).
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