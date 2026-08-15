Ex-árbitro aponta erro grave em arbitragem de São Paulo x Coritiba Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1 neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Pablo Maia e Tiago Cóser. No entanto, um lance de possível pênalti no fim da segunda etapa chamou atenção do ex-árbitro PC.

➡️Veja gols em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar e Tiago empata

A polêmica aconteceu no fim da segunda etapa. O cronômetro marcava trinta e oito minutos, quando o Calleri divide com Keno dentro da área e reclama de pênalti. A bola sobra para Ferreira, que bate para fora. A árbitra diz que não teve falta. Imediatamente, jogadores do São Paulo reclamaram e pediram pênalti no lance.

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➡️Gol polêmico em São Paulo x Coritiba divide opiniões: 'Não foi'

Apesar da manifestação, Charly Wendy se manteve convicto da marcação em campo. O VAR também não interveio na decisão. O especialista Paulo César de Olivera discordou da decisão, afirmando que deveria ser marcado a penalidade. A opinião dele foi exposta pelo narrador Paulo Andrade, pela transmissão do Sportv.

— Há um chute no pé do Calleri, é pênalti. Há uma recomendação que nesse tipo de situação, que quando o árbitro está com uma boa posição em campo, o VAR não aciona, porque o juiz está bem posicionado. Mas, mesmo com a recomendação, tem que chamar — afirmou.

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Como foi São Paulo x Coritiba?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelo São Paulo, ainda que a equipe mandante não tenha tido tantas finalizações efetivas, foi quem mais chegou ao ataque na tentativa de tirar o marcador do zero. O Coritiba, por outro lado, era mais tímido e pouco assustava o time paulista. Mas, quando tudo se encaminhava para um intervalo sem gols, apareceu Pablo Maia para fazer um golaço, aos 42 minutos. Após o Tricolor chegar na área, o volante ficou com a sobra na entrada, perto da meia-lua, cortou o marcador com um drible e bateu de esquerda e rasteiro no cantinho de Morisco.

São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1 neste sábado (15) (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Apesar de um desempenho bem fraco, o Coxa voltou para o segundo tempo em busca do empate. E não demorou para furar a defesa tricolor. Aos 11 minutos, após bola levantada na área, o zagueiro Tiago Cóser apareceu para subir mais alto que a defesa tricolor para mandar para dentro do gol. O São Paulo não reagiu como deveria. Apesar de ter a bola no pé por mais tempo, as jogadas não fluíam como deveria, e Calleri ainda perdeu uma boa chance no final.

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