Veja gols em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar e Tiago empata Times se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

O São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1, neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo agitado para ambos os lados, o Tricolor paulista abriu o placar com um belo gol de Pablo Maia, e o zagueiro Tiago Cóser empata na segunda etapa.

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Quando o marcador sinalizava os 42 minutos da primeira etapa, o volante tricolor recebe a bola na entrada da área, limpa o marcador com um lindo drible e bate de esquerda no cantinho de Morisco.

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Veja o gol:

Aos 11 minutos da segunda etapa, bola levantada na área, zagueiro aparece, sobe mais do que a defesa tricolor e manda para o gol do São Paulo.

Veja o gol do empate:

Como foi São Paulo x Coritiba?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelo São Paulo, ainda que a equipe mandante não tenha tido tantas finalizações efetivas, foi quem mais chegou ao ataque na tentativa de tirar o marcador do zero. O Coritiba, por outro lado, era mais tímido e pouco assustava o time paulista. Mas, quando tudo se encaminhava para um intervalo sem gols, apareceu Pablo Maia para fazer um golaço, aos 42 minutos. Após o Tricolor chegar na área, o volante ficou com a sobra na entrada, perto da meia-lua, cortou o marcador com um drible e bateu de esquerda e rasteiro no cantinho de Morisco.

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SÃO PAULO (SP), 15/08/2026 - SÃO PAULO X CORITIBA/BRASILEIRÃO/2026 - São Paulo x Coritiba empatam primeiro tempo e se enfrentam no Morumbis, na zona oeste de São Paulo (SP), pelo Brasileirão, neste sábado (15/08/26). (Foto: Igor Alves Guerra/AtoPress/Folhapress)

Apesar de um desempenho bem fraco, o Coxa voltou para o segundo tempo em busca do empate. E não demorou para furar a defesa tricolor. Aos 11 minutos, após bola levantada na área, o zagueiro Tiago Cóser apareceu para subir mais alto que a defesa tricolor para mandar para dentro do gol. O São Paulo não reagiu como deveria. Apesar de ter a bola no pé por mais tempo, as jogadas não fluíam como deveria, e Calleri ainda perdeu uma boa chance no final.

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✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X SÃO PAULO

SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-pew-view).

🟨 Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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