Ataque apático e vaias da torcida: novo tropeço do São Paulo acende alerta
Nem com casa cheia o elenco do São Paulo reencontrou o caminho das vitórias; terça-feira tem jogo decisivo
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Não foi por falta de incentivo, talvez falte conexão, criatividade ou até mesmo peças mais eficientes no elenco do São Paulo. A torcida fez sua parte, encheu o Morumbis e incentivou o elenco na noite deste sábado (15), quando o Tricolor empatou com o Coritiba por 1 a 1 e chegou ao nono jogo seguido sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com isso, os próprios jogadores já acenderam o sinal de alerta em relação aos riscos que ainda correm nesta temporada.
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O ataque novamente passou em branco, e esse foi o terceiro jogo seguido. Quem foi às redes nesta rodada foi o volante Pablo Maia, que marcou um golaço. No empate por 1 a 1 do meio de semana, válido pela Sul-Americana, contra o Bolívar, foi Arboleda quem marcou, enquanto no jogo anterior, novamente pelo Nacional, o time perdeu para o Grêmio por 2 a 1 em gol contra a favor do São Paulo.
Na partida deste final de semana, especificamente, o São Paulo dominou mais a partida, teve mais volume de jogo, mãs não conseguia ser eficiente nas finalizações ou criação de jogadas interessantes. Prova disso foi que Dorival Jr. testou diferentes opções no ataque e, ainda assim, a tentativa foi frustrada. Nem Calleri, nem Luciano, nem Ferreirinha, Artur ou Victor Sá. Nada funcionou no setor ofensivo. Resultado: vaias dos mais de 44 mil são-paulinos na saída de campo dos jogadores.
O treinador, no entanto, não concorda. Para ele, o Tricolor teve, sim, momentos positivos na partida, como tranquilidade e troca de passes. Vale lembrar que, nos últimos 15 jogos, o Trucolor só venceu uma única vez.
— A equipe do Coritiba marca muito bem, se posiciona muito bem. Duas linhas defensivas, com jogadas de velocidade, transição, que poucas equipes conseguiram anular como anulamos. Mas, infelizmente, o nosso retorno acabou nos penalizando outra vez. E isso vem acontecendo com frequência. Por isso, não podemos aceitar uma situação dessas — avaliou o técnico.
Pablo Maia mostrou até temer um possível rebaixamento do São Paulo, que hoje tem 27 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela de classificação. Cabisbaixo na zona mista, o volante falou sobre "abaixar a cabeça e trabalhar" para tentar tirar o time dessa situação, que pode piorar, dependendo do resultado do jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, contra o Bolívar, na terça-feira (18).
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