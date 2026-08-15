Rogério Caboclo desiste de se candidatar à presidência do São Paulo
Anúncio foi feito na noite deste sábado (15) por meio de carta destinada a conselheiros, sócios, torcedores e apoiadores
Rogério Caboclo anunciou na noite deste sábado (15) que não irá disputar a presidência do São Paulo, em eleições que acontecem na primeira quinzena de dezembro. O ex-mandatário da CBF divulgou uma carta destinada a conselheiros, sócios, torcedores e apoiadores, explicando sua decisão.
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Segundo Caboclo, depois de avaliar o cenário político interno, optou por não prosseguir com a construção de minha candidatura, mas alertou que a decisão não representa seu afastamento do clube.
- Continuarei participando de forma ativa das discussões sobre o futuro do clube e contribuindo para o diálogo entre as diferentes correntes políticas. Minha experiência, minha capacidade de articulação e minha disposição de trabalho permanecerão a serviço da construção de uma alternativa sólida, responsável e preparada para conduzir as mudanças de que o São Paulo necessita - escreveu Caboclo.
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Veja o comunicado de Rogério Caboclo na íntegra
Amigas e amigos,
Nas últimas semanas, tive a oportunidade de conversar com conselheiros, sócios, torcedores, lideranças políticas e pessoas profundamente comprometidas com o futuro do São Paulo Futebol Clube. Recebi manifestações importantes de apoio e confiança de integrantes do Conselho Deliberativo, de diferentes grupos políticos e de personalidades relevantes do futebol
e da sociedade. Esse reconhecimento muito me honrou e reforçou a convicção de que o clube precisa construir um novo caminho.
Depois de avaliar com responsabilidade o cenário político interno, decidi não prosseguir com a construção de minha candidatura à Presidência do São Paulo. Essa decisão não representa afastamento, recuo ou diminuição do meu compromisso com o clube. Ao contrário: ela nasce da compreensão de que, neste momento, a unidade da oposição deve estar acima de qualquer projeto individual. A partir de agora, caberá ao processo eleitoral encontrar outros caminhos para reunir experiência comprovada, capacidade de gestão e conhecimento das principais estruturas do futebol brasileiro.
Continuarei participando de forma ativa das discussões sobre o futuro do clube e contribuindo para o diálogo entre as diferentes correntes políticas. Minha experiência, minha capacidade de articulação e minha disposição de trabalho permanecerão a serviço da construção de uma alternativa sólida, responsável e preparada para conduzir as mudanças de que o São Paulo necessita.
O apoio que recebi durante esse processo não pertence apenas a uma candidatura. Ele expressa o desejo de mudança de muitos são-paulinos e aumenta minha responsabilidade de continuar participando ativamente das decisões sobre o futuro da instituição. A todos que estiveram ao meu lado, manifesto meu sincero agradecimento e reafirmo que nossa mobilização continuará tendo um papel relevante na construção desse novo projeto.
Como sócio e conselheiro vitalício, seguirei atuando de maneira sólida na vida política e institucional do clube. Minha experiência de gestão foi construída também dentro do próprio São Paulo, de 2000 a 2002, onde assumi a Diretoria Financeira em um cenário de déficit relevante e encerrei minha passagem com saldo em caixa. Depois, exerci funções de alta responsabilidade na Federação Paulista de Futebol, no Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 e na CBF, onde fui CEO e presidente. É uma trajetória de resultados, recuperação financeira, organização administrativa e desenvolvimento do futebol que continuará à disposição do São Paulo.
O São Paulo precisa recuperar a estabilidade, a confiança e a capacidade de planejar seu futuro. A escassez de novas lideranças firmes e vocacionadas, como aquelas que marcaram a trajetória singular do Clube em outros tempos, tem contribuído para a perda de referências, o enfraquecimento institucional e a dificuldade de construir um projeto consistente e duradouro.
Soma-se a isso a dificuldade de colocar os interesses da instituição ou 'o melhor para o clube' acima de disputas circunstanciais e o conforto pessoal. Superar esse quadro exige união, competência, independência, diálogo e coragem para promover mudanças. Continuarei trabalhando intensamente para que esses princípios se transformem em um projeto à altura da história e da grandeza do São Paulo.
Mais do que uma candidatura, permanece um compromisso. E esse compromisso é com o São Paulo Futebol Clube.
Rogério Caboclo
Sócio e conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube
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