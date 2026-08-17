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São Paulo encara semana decisiva na temporada; veja programação

Veja a agenda do Tricolor até o próximo domingo; time de Dorival tem jogo decisivo no início da semana

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/08/2026 06:45
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Dorival Jr. durante duelo entre São Paulo e Bolívar
Dorival Jr. durante duelo entre São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

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O São Paulo tem pela frente uma semana importante e que pode decidir o rumo do time nesta temporada de 2026. O duelo contra o Bolívar, pela Sul-Americana, marcado para terça-feira (18), no Morumbis, será crucial para o Tricolor que vive um momento conturbado sem vitórias, mas que ainda sonha com essa taça para encerrar o ano de forma menos melancólica.

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Na má fase após a queda na Copa do Brasil, aliada às nove rodadas que o time não vence no Brasileirão - no total, são 15 jogos e apenas uma vitória somando todas as competições -, podem ter um final feliz caso o São Paulo consiga a classificação. O primeiro duelo terminou 1 a 1 e, portanto, o jogo está em aberto.

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Para isso, no entanto, vai precisar ter cuidado. O time vem abrindo o placar com frequência, mas também sofrendo gols de empate e até mesmo de virada nas etapas complementares, como aconteceu neste final de semana contra o Coritiba, no empate por 1 a 1.

Outro ponto que precisa funcionar para que o Tricolor tenha um alívio é o ataque, que mais uma vez passou em branco. Foi o terceiro jogo seguido, visto que os últimos três gols do São Paulo foram marcados por Pablo Maia, Arboleda e um contra.

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Programação da semana do São Paulo:

  1. Segunda-feira (17/8) - Treino - às 15h
  2. Terça-feira (18/8) - jogo contra o Bolívar - 21h30 - Morumbis
  3. Quarta-feira (19/8) - Treino - 15h30
  4. Quinta-feira (20/8) - Treino - 10h
  5. Sexta-feira (21/8) - Treino - 10h
  6. Sábado (22/8) - Treino - 10h
  7. Domingo (23/8) - jogo contra a Chapecoense - 18h30 - Arena Condá
Dorival Jr., técnico do São Paulo
(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)
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