Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo x Bolívar: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/08/2026 14:36
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
São Paulo x Bolívar
Foto: Arte/Lance!

O São Paulo recebe o Bolívar nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ou seja, vale vaga nas quartas de final. O Tricolor, que empatou o jogo fora de casa por 1 a 1, chega para o confronto pressionado pela sequência negativa nas competições que disputa, já que venceu apenas uma partida nos últimos 15 jogos. O duelo terá transmissão de Disney+, ESPN e SBT. Assista ao jogo na Disney+.

➡️ Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol feminino

O duelo acontece poucos dias depois do retorno do Tricolor para o Morumbis depois de quase três meses, mas que terminou com empate por 1 a 1 com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe de Dorival Júnior, que chegou a nove partidas consecutivas sem vencer na competição nacional.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Bolivar-escudo-onde-assistir
BOL
SUL-AMERICANA
Oitavas de final (volta)
Data e Hora
terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro
Kevin Ortega (PER)
Assistentes
Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)
Var
Diego Haro (PER)
Onde assistir

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Situação do confronto entre São Paulo x Bolívar

Como as equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, a classificação ficou em aberto para o jogo de volta, no Morumbis, que deve ter casa cheia. Caso haja um novo empate na capital paulista, a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.

O vencedor do confronto irá enfrentar quem passar do duelo entre Boca Juniors-ARG e Deportivo Recoleta-PAR. O time argentino venceu o jogo de ida, na La Bombonera, por 3 a 1, e tem uma boa vantagem em busca da classificação.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO x BOLÍVAR
SUL-AMERICANA - VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Disney+, ESPN e SBT
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)
🖥️ VAR: Diego Haro (PER)

Prováveis escalações

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreirinha (Artur), Luciano e Calleri.

continua após a publicidade

BOLÍVAR (Técnico: Alejandro Restrepo)
Lampe; Sagredo, Echeverría, Arreaga e Freita; Robson Matheus, Saavedra, Justiniano e Velásquez; Cauteruccio e Asprilla.

Domingos Duarte disputa bola em São Paulo x Bolívar
Domingos Duarte disputa bola em São Paulo x Bolívar. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Tudo sobre
Sugerida para você!
O Internacional venceu o Athletic-MG pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (17/08/2026)

Há 9 horas
João Fonseca observa a bola em treino em Cincinnati

Tênis

João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistir

Há 1 dia
Neymar em ação pelo Santos contra o Vasco

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/08/2026)

Há 1 dia
Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena. (Foto: Divulgação/ Internet)

Onde Assistir

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

Há 1 dia
PSG x Lens pela Supercopa da França (Arte: Lance!)

Onde Assistir

PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Supercopa da França

Há 1 dia
Manchester City x Arsenal pela Supercopa da Inglaterra (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e escalações ao jogo Supercopa da Inglaterra

Há 1 dia
Mais LANCE!
Atlético-MG x Grêmio (Arte Lance!)

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

onde assistir

Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/08/2026)

Arte de onde assistir com escudo do Manchester United e Milan

Manchester United x AC Milan: onde assistir ao amistoso internacional

Fluminense x Palmeiras - onde assistir

Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir São Paulo x Coritiba

São Paulo x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)

Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)

Rosario Central x Corinthians - Onde assistir

Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

onde assistir

Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Vasco recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Cienciano e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana

Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana

Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)