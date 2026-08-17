São Paulo x Bolívar: onde assistir, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana
O São Paulo recebe o Bolívar nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ou seja, vale vaga nas quartas de final. O Tricolor, que empatou o jogo fora de casa por 1 a 1, chega para o confronto pressionado pela sequência negativa nas competições que disputa, já que venceu apenas uma partida nos últimos 15 jogos. O duelo terá transmissão de Disney+, ESPN e SBT. Assista ao jogo na Disney+.
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O duelo acontece poucos dias depois do retorno do Tricolor para o Morumbis depois de quase três meses, mas que terminou com empate por 1 a 1 com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe de Dorival Júnior, que chegou a nove partidas consecutivas sem vencer na competição nacional.
Ficha do jogo
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Situação do confronto entre São Paulo x Bolívar
Como as equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, a classificação ficou em aberto para o jogo de volta, no Morumbis, que deve ter casa cheia. Caso haja um novo empate na capital paulista, a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.
O vencedor do confronto irá enfrentar quem passar do duelo entre Boca Juniors-ARG e Deportivo Recoleta-PAR. O time argentino venceu o jogo de ida, na La Bombonera, por 3 a 1, e tem uma boa vantagem em busca da classificação.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO x BOLÍVAR
SUL-AMERICANA - VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: terça-feira, 18 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Disney+, ESPN e SBT
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)
🖥️ VAR: Diego Haro (PER)
Prováveis escalações
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreirinha (Artur), Luciano e Calleri.
BOLÍVAR (Técnico: Alejandro Restrepo)
Lampe; Sagredo, Echeverría, Arreaga e Freita; Robson Matheus, Saavedra, Justiniano e Velásquez; Cauteruccio e Asprilla.
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