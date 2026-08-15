São Paulo quer dar fim à pior sequência dos últimos 13 anos contra o Coritiba Tricolor encara o Coritiba neste sábado (15)

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O São Paulo vive um dos momentos mais complicados dos últimos anos e encara o duelo com o Coritiba, neste sábado (15), como uma oportunidade para finalmente virar a chave no Campeonato Brasileiro.

O confronto também marca o retorno do Tricolor ao Morumbis, que não recebe uma partida da equipe desde a retomada do calendário após a pausa para a Copa do Mundo. A fase, porém, é preocupante. O São Paulo conquistou apenas uma vitória nas últimas 14 partidas, sequência que coloca o time diante de um dos piores momentos de sua história recente.

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A última vez que o Tricolor passou por uma sequência tão negativa foi em 2013. Naquele ano, a equipe chegou a ficar 17 jogos com apenas uma vitória, entre junho e agosto. Foram seis empates e dez derrotas, em um período no qual o time era comandado por Paulo Autuori.

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No Campeonato Brasileiro, o cenário também é de pressão. O São Paulo está há mais de 100 dias sem vencer na competição. O jejum aumentou após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, pela 22ª rodada, resultado que levou a equipe a oito partidas consecutivas sem vitória no torneio.

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A última vitória aconteceu em 25 de abril, quando o São Paulo venceu o Santos. Desde então, o Tricolor não conseguiu repetir o resultado positivo e viu sua situação na tabela se complicar.

Dorival Júnior no comando do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja como está essa sequência negativa do São Paulo

Grêmio 2x1 São Paulo

Flamengo 1x1 São Paulo

São Paulo 1x2 Athletico

Remo 1x0 São Paulo

São Paulo 1x1 Botafogo

Fluminense 2x1 São Paulo

Corinthians 3x2 São Paulo

São Paulo 2x2 Bahia

Jogo contra o Coritiba é visto como "virada de chave"

O jogo contra o Coritiba pode representar uma virada de chave para o São Paulo justamente pelo contexto em que acontece. Depois de uma sequência de resultados ruins e de mais de 100 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a jogar no Morumbis, onde terá novamente o apoio da torcida e um ambiente diferente daquele encontrado nos últimos compromissos.

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Além disso, o adversário aparece como um confronto direto na tabela. O Coritiba tem 30 pontos, enquanto o São Paulo soma 26, o que torna uma vitória importante não apenas para interromper o jejum, mas também para diminuir a distância para a parte de cima e evitar que a equipe se aproxime ainda mais da zona de rebaixamento.

O São Paulo terá novamente o Morumbis. Com mais de 30 mil ingressos vendidos, é a chance do clube restaurar a confiança com a torcida. Depois de muitos jogos, a Independente, organizada do clube, está organizando até uma recepção antes da partida - algo que não estava sendo comum, principalmente em jogos do Brasileiro.

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Números do confronto

Segundo dados do Sofascore, São Paulo e Coritiba se enfrentaram 58 vezes na história. O Tricolor leva vantagem no retrospecto, com 25 vitórias, contra 15 do Coxa, além de 18 empates. O aproveitamento também é favorável ao São Paulo, com 53%, enquanto o Coritiba soma 36%.

No número de gols, o São Paulo também aparece à frente. Foram 88 gols marcados, média de 1,5 por partida, contra 72 do Coritiba, que tem média de 1,2 gol por jogo.

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Em 2026, porém, o Coritiba apresenta uma campanha equilibrada. Em 34 partidas, foram 12 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, com 46,1% de aproveitamento. A equipe marcou 41 gols e sofreu 42, mantendo médias de 1,2 gol marcado e 1,2 sofrido por jogo.