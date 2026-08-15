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São Paulo quer dar fim à pior sequência dos últimos 13 anos contra o Coritiba

Tricolor encara o Coritiba neste sábado (15)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
15/08/2026 07:41
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Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

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O São Paulo vive um dos momentos mais complicados dos últimos anos e encara o duelo com o Coritiba, neste sábado (15), como uma oportunidade para finalmente virar a chave no Campeonato Brasileiro.

O confronto também marca o retorno do Tricolor ao Morumbis, que não recebe uma partida da equipe desde a retomada do calendário após a pausa para a Copa do Mundo. A fase, porém, é preocupante. O São Paulo conquistou apenas uma vitória nas últimas 14 partidas, sequência que coloca o time diante de um dos piores momentos de sua história recente.

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A última vez que o Tricolor passou por uma sequência tão negativa foi em 2013. Naquele ano, a equipe chegou a ficar 17 jogos com apenas uma vitória, entre junho e agosto. Foram seis empates e dez derrotas, em um período no qual o time era comandado por Paulo Autuori.

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No Campeonato Brasileiro, o cenário também é de pressão. O São Paulo está há mais de 100 dias sem vencer na competição. O jejum aumentou após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, pela 22ª rodada, resultado que levou a equipe a oito partidas consecutivas sem vitória no torneio.

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A última vitória aconteceu em 25 de abril, quando o São Paulo venceu o Santos. Desde então, o Tricolor não conseguiu repetir o resultado positivo e viu sua situação na tabela se complicar.

Dorival no comando do São Paulo
Dorival Júnior no comando do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja como está essa sequência negativa do São Paulo

  • Grêmio 2x1 São Paulo
  • Flamengo 1x1 São Paulo
  • São Paulo 1x2 Athletico
  • Remo 1x0 São Paulo
  • São Paulo 1x1 Botafogo
  • Fluminense 2x1 São Paulo
  • Corinthians 3x2 São Paulo
  • São Paulo 2x2 Bahia

Jogo contra o Coritiba é visto como "virada de chave"

O jogo contra o Coritiba pode representar uma virada de chave para o São Paulo justamente pelo contexto em que acontece. Depois de uma sequência de resultados ruins e de mais de 100 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a jogar no Morumbis, onde terá novamente o apoio da torcida e um ambiente diferente daquele encontrado nos últimos compromissos.

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Além disso, o adversário aparece como um confronto direto na tabela. O Coritiba tem 30 pontos, enquanto o São Paulo soma 26, o que torna uma vitória importante não apenas para interromper o jejum, mas também para diminuir a distância para a parte de cima e evitar que a equipe se aproxime ainda mais da zona de rebaixamento.

O São Paulo terá novamente o Morumbis. Com mais de 30 mil ingressos vendidos, é a chance do clube restaurar a confiança com a torcida. Depois de muitos jogos, a Independente, organizada do clube, está organizando até uma recepção antes da partida - algo que não estava sendo comum, principalmente em jogos do Brasileiro.

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Números do confronto

Segundo dados do Sofascore, São Paulo e Coritiba se enfrentaram 58 vezes na história. O Tricolor leva vantagem no retrospecto, com 25 vitórias, contra 15 do Coxa, além de 18 empates. O aproveitamento também é favorável ao São Paulo, com 53%, enquanto o Coritiba soma 36%.

No número de gols, o São Paulo também aparece à frente. Foram 88 gols marcados, média de 1,5 por partida, contra 72 do Coritiba, que tem média de 1,2 gol por jogo.

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Em 2026, porém, o Coritiba apresenta uma campanha equilibrada. Em 34 partidas, foram 12 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, com 46,1% de aproveitamento. A equipe marcou 41 gols e sofreu 42, mantendo médias de 1,2 gol marcado e 1,2 sofrido por jogo.

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