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Torcedores do São Paulo mandam recado a Dorival após empate

Treinador não vence um clube brasileiro há 15 jogos seguidos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 23:18
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Dorival Júnior na beira do campo em São Paulo e Coritiba
Dorival Júnior na beira do campo em São Paulo e Coritiba (Foto: Nino Cirenza/AtoPress/Folhapress)

São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1 neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Pablo Maia e Tiago Cóser. Com o empate, o Tricolor paulista conquistou apenas 3 dos 18 pontos possíveis no campeonato sob o comando de Dorival Júnior.

➡️Veja gols em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar e Tiago empata

Nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com o treinador e relembraram que são 15 jogos sem vencer um time brasileiro, estando desde abril de 2026 sem vencer.

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➡️Ex-árbitro aponta erro grave em arbitragem de São Paulo x Coritiba

Veja a repercussão:

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Como foi São Paulo x Coritiba?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelo São Paulo, ainda que a equipe mandante não tenha tido tantas finalizações efetivas, foi quem mais chegou ao ataque na tentativa de tirar o marcador do zero. O Coritiba, por outro lado, era mais tímido e pouco assustava o time paulista. Mas, quando tudo se encaminhava para um intervalo sem gols, apareceu Pablo Maia para fazer um golaço, aos 42 minutos. Após o Tricolor chegar na área, o volante ficou com a sobra na entrada, perto da meia-lua, cortou o marcador com um drible e bateu de esquerda e rasteiro no cantinho de Morisco.

➡️Gol polêmico em São Paulo x Coritiba divide opiniões: 'Não foi'

São Paulo e Coritiba empataram por 1 a 1 no Morumbis
São Paulo e Coritiba empataram por 1 a 1 no Morumbis (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Apesar de um desempenho bem fraco, o Coxa voltou para o segundo tempo em busca do empate. E não demorou para furar a defesa tricolor. Aos 11 minutos, após bola levantada na área, o zagueiro Tiago Cóser apareceu para subir mais alto que a defesa tricolor para mandar para dentro do gol. O São Paulo não reagiu como deveria. Apesar de ter a bola no pé por mais tempo, as jogadas não fluíam como deveria, e Calleri ainda perdeu uma boa chance no final.

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