Torcedores do São Paulo mandam recado a Dorival após empate Treinador não vence um clube brasileiro há 15 jogos seguidos

São Paulo e Coritiba empataram em 1 a 1 neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Pablo Maia e Tiago Cóser. Com o empate, o Tricolor paulista conquistou apenas 3 dos 18 pontos possíveis no campeonato sob o comando de Dorival Júnior.

➡️Veja gols em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar e Tiago empata

Nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com o treinador e relembraram que são 15 jogos sem vencer um time brasileiro, estando desde abril de 2026 sem vencer.

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➡️Ex-árbitro aponta erro grave em arbitragem de São Paulo x Coritiba

Veja a repercussão:

Técnico ultrapassado, caríssimo, não encontra soluções, e morre abraçado com o pior goleiro da série A — Éder Rodrigues Lima (@rodrigues_41409) August 16, 2026

já deu tempo de consertar esses segundo tempo horrível que sempre faz — Ihab Reda¹⁹³⁰ (@RedaIhab) August 16, 2026

Já dá pra aceitar que Dorival Júnior foi um erro ou está cedo? Ver o São Paulo Futebol Clube jogar é deprimente. — Luis Filipe (@_fillipegermano) August 16, 2026

Quando devia ter trazido não trouxe, esperaram o pior momento possível para trazer o Dorival, é um amadorismo sem limites, e não vai tardar para serem finalmente premiados com o rebaixamento inédito — Daves (@DdeDaves) August 16, 2026

Dorival mal demais. Nota 0!! Quem coloca o Ferreirinha pra jogar tem quem levar 0. O kra é um cemitério de jogada. A bola chega nele e morre o lance.Não acontece nada. Dorival deveria dar uma olhada nos jogos do Crespo. Quem jogava é como jogava. Ali está a melhor versão do time — Ricardo Ruiz Cavenago (@CavenagoRuiz) August 16, 2026

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Como foi São Paulo x Coritiba?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelo São Paulo, ainda que a equipe mandante não tenha tido tantas finalizações efetivas, foi quem mais chegou ao ataque na tentativa de tirar o marcador do zero. O Coritiba, por outro lado, era mais tímido e pouco assustava o time paulista. Mas, quando tudo se encaminhava para um intervalo sem gols, apareceu Pablo Maia para fazer um golaço, aos 42 minutos. Após o Tricolor chegar na área, o volante ficou com a sobra na entrada, perto da meia-lua, cortou o marcador com um drible e bateu de esquerda e rasteiro no cantinho de Morisco.

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São Paulo e Coritiba empataram por 1 a 1 no Morumbis (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Apesar de um desempenho bem fraco, o Coxa voltou para o segundo tempo em busca do empate. E não demorou para furar a defesa tricolor. Aos 11 minutos, após bola levantada na área, o zagueiro Tiago Cóser apareceu para subir mais alto que a defesa tricolor para mandar para dentro do gol. O São Paulo não reagiu como deveria. Apesar de ter a bola no pé por mais tempo, as jogadas não fluíam como deveria, e Calleri ainda perdeu uma boa chance no final.

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