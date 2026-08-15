Calleri reclama de pênalti não marcado em São Paulo x Coritiba: 'Claríssimo' Lance em questão aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo

O São Paulo chegou ao seu nono jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro e o ataque, mais uma vez, passou em branco. Na noite deste sábado (15), o time paulista saiu na frente do marcador e cedeu o empate, desta vez, para o Coritiba, no reencontro do Tricolor com o Morumbis depois de quase três meses. No final, houve reclamação de Calleri em jogada.

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Após a partida, o atacante Calleri reclamou de um possível pênalti não marcado aos 38 minutos do segundo tempo. Na jogada, o camisa 9 do São Paulo recebeu a bola na área e, em disputa com Keno, ficou no chão. Os jogadores reclamaram de pênalti, mas o VAR não chamou e a árbitra Charly Wendy Straub Deretti mandou o jogo seguir.

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- Pênalti claro. Eu pego a bola e o cara chuta meu pé. Tem VAR, um monte de coisa. Não dá para omitir uma coisa dessa. Foi um pênalti claríssimo - desabafou o argentino em entrevista ao SporTV.

- Além disso, outra vez não jogamos bem. No primeiro tempo, tivemos muita posse, mas não conseguimos fazer mais de um gol. Mas no segundo tempo, vieram para cima e fizeram o gol. O torcedor está certo - completou.

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Os mais de 44 mil torcedores presentes no Morumbis apoiaram o time, mas, depois do empate, vaiaram na saída de campo. Com o resultado, o Tricolor permanece na 12ª posição na tabela de classificação, agora com 27 pontos.

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(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)









