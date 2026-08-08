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Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Jornalista questionou a falta de defensores no plantel tricolor

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
08/08/2026 20:23
Atualizado há 1 minutos
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Criticado, Arboleda não desempenha bem contra o Grêmio no Brasileirão (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)
Criticado, Arboleda não desempenha bem contra o Grêmio no Brasileirão (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato BrasileiroGrêmio São Paulo entraram em campo na tarde deste sábado (8). Em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1. O jornalista Celso Unzelte criticou a atuação de Arboleda, zagueiro do Tricolor paulista, e questionou sua permanência no clube.

Celso Unzelte dispara crítica a Arboleda após má atuação em São Paulo x Grêmio (Foto: Reprodução)
Celso Unzelte dispara crítica a Arboleda após má atuação em São Paulo x Grêmio (Foto: Reprodução)

Atuação ruim de Arboleda em São Paulo x Grêmio

Celso destacou que a equipe paulista não possui muitos defensores em seu elenco e apontou isso como um dos problemas atuais da equipe.

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- Hoje o Arboleda é titular do São Paulo por absoluta exclusão. Primeiro, estava afastado e ninguém sabia onde estava, segundo, o clube não tem dinheiro nem número para ter zagueiros. Achou agora o garoto Osório, mas, mesmo assim, não tem número de zagueiros. É uma posição que sempre precisa ter a mais. Então o São Paulo está meio refém do Arboleda, e ele é um reflexo do São Paulo - afirmou o comentarista esportivo.

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Como foi o confronto pelo Campeonato Brasileiro

Grêmio começou melhor e criou a principal chance do primeiro tempo aos 37 minutos, quando Villasanti finalizou e Rafael defendeu. No rebote, Carlos Vinícius parou novamente no goleiro. Aos 46, o São Paulo abriu o placar após cruzamento de Luciano, desvio de Marcos Antônio e defesa de Weverton. No rebote, a bola entrou, mas o gol foi confirmado como contra de Gustavo Martins após análise.

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Grêmio empatou logo no início do segundo tempo, com Wallace, de cabeça, após jogada de Carlos Vinícius. Aos 25 minutos, Dorival Júnior colocou Bobadilla Cauly em campo. Aos 40, Pavón virou para o Grêmio com cobrança rasteira por baixo da barreira. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou, mas Weverton fez defesas importantes e garantiu a vitória gremista.

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