Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio Jornalista questionou a falta de defensores no plantel tricolor

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo entraram em campo na tarde deste sábado (8). Em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1. O jornalista Celso Unzelte criticou a atuação de Arboleda, zagueiro do Tricolor paulista, e questionou sua permanência no clube.

Celso Unzelte dispara crítica a Arboleda após má atuação em São Paulo x Grêmio (Foto: Reprodução)

Atuação ruim de Arboleda em São Paulo x Grêmio

Celso destacou que a equipe paulista não possui muitos defensores em seu elenco e apontou isso como um dos problemas atuais da equipe.

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- Hoje o Arboleda é titular do São Paulo por absoluta exclusão. Primeiro, estava afastado e ninguém sabia onde estava, segundo, o clube não tem dinheiro nem número para ter zagueiros. Achou agora o garoto Osório, mas, mesmo assim, não tem número de zagueiros. É uma posição que sempre precisa ter a mais. Então o São Paulo está meio refém do Arboleda, e ele é um reflexo do São Paulo - afirmou o comentarista esportivo.

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Como foi o confronto pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio começou melhor e criou a principal chance do primeiro tempo aos 37 minutos, quando Villasanti finalizou e Rafael defendeu. No rebote, Carlos Vinícius parou novamente no goleiro. Aos 46, o São Paulo abriu o placar após cruzamento de Luciano, desvio de Marcos Antônio e defesa de Weverton. No rebote, a bola entrou, mas o gol foi confirmado como contra de Gustavo Martins após análise.

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O Grêmio empatou logo no início do segundo tempo, com Wallace, de cabeça, após jogada de Carlos Vinícius. Aos 25 minutos, Dorival Júnior colocou Bobadilla e Cauly em campo. Aos 40, Pavón virou para o Grêmio com cobrança rasteira por baixo da barreira. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou, mas Weverton fez defesas importantes e garantiu a vitória gremista.

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