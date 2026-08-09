São Paulo treina após derrota e atualiza situação de Artur Jogador foi poupado após um problema no adutor

O São Paulo se reapresentou logo após a derrota contra o Grêmio e atualizou a situação de Artur, que foi preservado no último jogo, por conta de um problema no adutor da coxa. Agora, a equipe vira a chave e começa a trabalhar pensando na partida contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana. Artur correu no gramado nesta manhã sob a supervisão dos fisioterapeutas.

As atividades foram divididas em dois grupos. Os jogadores que começaram a partida contra o Grêmio realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Os demais foram ao gramado e contaram com a participação de jovens das categorias de base de Cotia, chamados para completar o treinamento.

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O trabalho em campo começou com exercícios de força e potência, combinados com estações físicas. Na sequência, o grupo realizou uma atividade de posse de bola e, depois, um exercício de confrontos de dois contra três.

O treino foi encerrado com uma atividade de 11 contra 11 em espaço reduzido, dando início aos ajustes para a partida contra o Bolívar. O São Paulo terá pouco tempo para trabalhar antes de viajar à Bolívia, onde enfrentará a altitude de La Paz no Estádio Hernando Siles. O São Paulo fará nesta segunda-feira (10), ainda na capital paulista, o último treinamento antes do embarque para a Bolívia. A partida de ida será essencial para chegar com tranquilidade no Morumbis.

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São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Artur treinando com a fisioterapia (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Veja como foi a derrota do São Paulo

O São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.