Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo treina após derrota e atualiza situação de Artur

Jogador foi poupado após um problema no adutor

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/08/2026 13:44
Favorite o Lance! no Google
Artur correndo no gramado
Artur correndo no gramado (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo se reapresentou logo após a derrota contra o Grêmio e atualizou a situação de Artur, que foi preservado no último jogo, por conta de um problema no adutor da coxa. Agora, a equipe vira a chave e começa a trabalhar pensando na partida contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana. Artur correu no gramado nesta manhã sob a supervisão dos fisioterapeutas.

As atividades foram divididas em dois grupos. Os jogadores que começaram a partida contra o Grêmio realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Os demais foram ao gramado e contaram com a participação de jovens das categorias de base de Cotia, chamados para completar o treinamento.

continua após a publicidade

O trabalho em campo começou com exercícios de força e potência, combinados com estações físicas. Na sequência, o grupo realizou uma atividade de posse de bola e, depois, um exercício de confrontos de dois contra três.

O treino foi encerrado com uma atividade de 11 contra 11 em espaço reduzido, dando início aos ajustes para a partida contra o Bolívar. O São Paulo terá pouco tempo para trabalhar antes de viajar à Bolívia, onde enfrentará a altitude de La Paz no Estádio Hernando Siles. O São Paulo fará nesta segunda-feira (10), ainda na capital paulista, o último treinamento antes do embarque para a Bolívia. A partida de ida será essencial para chegar com tranquilidade no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Artur correndo
Artur treinando com a fisioterapia (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Veja como foi a derrota do São Paulo

São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

Tudo sobre
Sugerida para você!
CT de Cotia

São Paulo

São Paulo faz ação especial com pais nas categorias de base

Há 23 minutos
Rafinha como dirigente do São Paulo

São Paulo

Arbitragem de Grêmio e São Paulo relata xingamento em súmula

Há 50 minutos
Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Fora de Campo

Chulapa alerta sobre mau desempenho recente do São Paulo

Há 3 horas
Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo

Fora de Campo

Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Há 4 horas
Dorival na derrota do São Paulo para o Grêmio

São Paulo

São Paulo cria, mas volta a repetir roteiro que preocupa Dorival

Há 5 horas
Bola atinge a rede em jogo entre Palmeiras e Ceará no Brasileirão

Futebol Nacional

Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiro

Há 8 horas
Mais LANCE!
Criticado, Arboleda não desempenha bem contra o Grêmio no Brasileirão (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Rafinha do São Paulo

Rafinha cobra arbitragem após derrota do São Paulo

Dorival Junior em coletiva

Dorival Júnior dispara sobre fase do São Paulo: 'Preocupação'

Dorival na derrota do São Paulo para o Grêmio

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival após derrota para o Grêmio

Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão

Wallace do Grêmio

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Grêmio x São Paulo

Marcos Antonio lamentando

Marcos Antônio faz forte desabafo após derrota do São Paulo

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Grêmio x São Paulo: PC Oliveira aponta erro de árbitro

Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Grêmio x São Paulo choca torcedores: 'Impossível'

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Grêmio x São Paulo: Pavón vira com gol de falta

Dorival Júnior como técnico tricolor

Escalação: São Paulo muda ataque contra o Grêmio

São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro