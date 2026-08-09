São Paulo faz ação especial com pais nas categorias de base Jogadores receberam as visitas dos pais em Cotia

O São Paulo organizou uma ação especial em homenagem ao Dia dos Pais envolvendo as categorias de base mais jovens de Cotia. A ação agregou do Sub-11 ao Sub-13. Nela, os pais puderam participar da vivência de treinamentos.

A iniciativa permitiu que os pais acompanhassem de perto um pouco da rotina dos filhos dentro do clube, desde os treinamentos até os momentos de convivência. Em publicação nas redes sociais, o São Paulo destacou justamente essa relação. O clube ressaltou que, mesmo à distância, os familiares acompanham cada treino, gol e frustração dos jogadores e, quando estão próximos, ajudam a transformar o processo de formação em uma experiência ainda mais especial. O material foi publicado nas redes sociais e no Youtube do clube.

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Ação agregou as categorias de base do clube (Foto: Reprodução)

Veja o vídeo da ação de Dia dos Pais no São Paulo abaixo:

Ação teve como foco categorias mais jovens de Cotia

A ação promovida pelo São Paulo teve como foco principalmente as categorias mais jovens do CFA de Cotia, aproximando os atletas em formação de seus familiares. Vale destacar que neste processo, os atletas ficam concentrados e muitas vezes longe das famílias durante a semana de treinos e competições.

O Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, completou 21 anos neste ano. Inaugurado em 2005, o espaço se consolidou como um dos principais patrimônios do São Paulo, responsável por revelar jogadores que marcaram época no clube e também por se tornar uma das maiores fontes de receita do Tricolor.