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São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão

Tricolor vive situação complicada no Brasileirão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/08/2026 18:44
Atualizado há 1 hora
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Grêmio e São Paulo em campo
São Paulo vive jejum incômodo (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

O São Paulo enfrenta um jejum de 105 dias sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A estatística foi ampliada após a derrota para o Grêmio por 2 a 1, neste sábado (8), pela 22ª rodada da competição. Este é o oitavo jogo do Tricolor sem vitória na competição. O último resultado positivo aconteceu contra o Santos, no dia 25 de abril.

A sequência de resultados tem preocupado na tabela. Se no começo do ano, o time estava assegurado por várias rodadas entre os primeiros colocados, agora perde posições jogo a jogo. O Tricolor paulista está na 12ª colocação, com 26 pontos somados.

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A sequência sem vitórias do São Paulo no Brasileirão de 2026 já entrou para uma lista negativa do clube. Com oito jogos consecutivos sem vencer, o Tricolor igualou a terceira maior sequência do time em uma mesma edição do campeonato. O recorde pertence a 2013, com 12 partidas, seguido por 2011, 2017 e 2021, com nove. As oito partidas de 2026 também igualam a marca registrada em 2005 e 2023. Os dados são do "Anotações Tricolores".

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Veja como foi essa sequência negativa do São Paulo

  • Grêmio 2x1 São Paulo
  • Flamengo 1x1 São Paulo
  • São Paulo 1x2 Athletico
  • Remo 1x0 São Paulo
  • São Paulo 1x1 Botafogo
  • Fluminense 2x1 São Paulo
  • Corinthians 3x2 São Paulo
  • São Paulo 2x2 Bahia

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São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

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