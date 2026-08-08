São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão Tricolor vive situação complicada no Brasileirão

O São Paulo enfrenta um jejum de 105 dias sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A estatística foi ampliada após a derrota para o Grêmio por 2 a 1, neste sábado (8), pela 22ª rodada da competição. Este é o oitavo jogo do Tricolor sem vitória na competição. O último resultado positivo aconteceu contra o Santos, no dia 25 de abril.

A sequência de resultados tem preocupado na tabela. Se no começo do ano, o time estava assegurado por várias rodadas entre os primeiros colocados, agora perde posições jogo a jogo. O Tricolor paulista está na 12ª colocação, com 26 pontos somados.

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A sequência sem vitórias do São Paulo no Brasileirão de 2026 já entrou para uma lista negativa do clube. Com oito jogos consecutivos sem vencer, o Tricolor igualou a terceira maior sequência do time em uma mesma edição do campeonato. O recorde pertence a 2013, com 12 partidas, seguido por 2011, 2017 e 2021, com nove. As oito partidas de 2026 também igualam a marca registrada em 2005 e 2023. Os dados são do "Anotações Tricolores".

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Veja como foi essa sequência negativa do São Paulo

Grêmio 2x1 São Paulo

Flamengo 1x1 São Paulo

São Paulo 1x2 Athletico

Remo 1x0 São Paulo

São Paulo 1x1 Botafogo

Fluminense 2x1 São Paulo

Corinthians 3x2 São Paulo

São Paulo 2x2 Bahia

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São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Veja como foi a derrota do São Paulo

O São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

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