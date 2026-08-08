São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão
Tricolor vive situação complicada no Brasileirão
O São Paulo enfrenta um jejum de 105 dias sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A estatística foi ampliada após a derrota para o Grêmio por 2 a 1, neste sábado (8), pela 22ª rodada da competição. Este é o oitavo jogo do Tricolor sem vitória na competição. O último resultado positivo aconteceu contra o Santos, no dia 25 de abril.
A sequência de resultados tem preocupado na tabela. Se no começo do ano, o time estava assegurado por várias rodadas entre os primeiros colocados, agora perde posições jogo a jogo. O Tricolor paulista está na 12ª colocação, com 26 pontos somados.
A sequência sem vitórias do São Paulo no Brasileirão de 2026 já entrou para uma lista negativa do clube. Com oito jogos consecutivos sem vencer, o Tricolor igualou a terceira maior sequência do time em uma mesma edição do campeonato. O recorde pertence a 2013, com 12 partidas, seguido por 2011, 2017 e 2021, com nove. As oito partidas de 2026 também igualam a marca registrada em 2005 e 2023. Os dados são do "Anotações Tricolores".
Veja como foi essa sequência negativa do São Paulo
- Grêmio 2x1 São Paulo
- Flamengo 1x1 São Paulo
- São Paulo 1x2 Athletico
- Remo 1x0 São Paulo
- São Paulo 1x1 Botafogo
- Fluminense 2x1 São Paulo
- Corinthians 3x2 São Paulo
- São Paulo 2x2 Bahia
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São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro
Veja como foi a derrota do São Paulo
O São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.
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