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Rafinha cobra arbitragem após derrota do São Paulo

Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/08/2026 19:56
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Rafinha do São Paulo
Rafinha, do São Paulo, questionou arbitragem após o jogo (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

Rafinha, diretor executivo de futebol do São Paulo, criticou duramente a arbitragem na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, neste sábado (8), na Arena do Grêmio. Na zona mista, o dirigente questionou a atuação do árbitro mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento e apontou falta de critério durante a partida.

A reclamação acompanhou os dois lados, após um questionamento por ter sido uma partida marcada por diversas faltas e decisões que geraram insatisfação dos dois lados. Para Rafinha, a condução da arbitragem teve influência no andamento do confronto e merece ser questionada pelo São Paulo. A imagem foi flagrada em vídeo que tomou conta das redes sociais.

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A derrota complicou a situação do Tricolor. Na 12ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vence há oito jogos pela competição.

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São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Rafinha como dirigente do São Paulo
Rafinha questionou arbitragem em jogo do São Paulo (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Veja o vídeo do momento da reclamação de Rafinha

Veja como foi a derrota do São Paulo

São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

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