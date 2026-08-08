Rafinha cobra arbitragem após derrota do São Paulo Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio

Rafinha, diretor executivo de futebol do São Paulo, criticou duramente a arbitragem na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, neste sábado (8), na Arena do Grêmio. Na zona mista, o dirigente questionou a atuação do árbitro mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento e apontou falta de critério durante a partida.

A reclamação acompanhou os dois lados, após um questionamento por ter sido uma partida marcada por diversas faltas e decisões que geraram insatisfação dos dois lados. Para Rafinha, a condução da arbitragem teve influência no andamento do confronto e merece ser questionada pelo São Paulo. A imagem foi flagrada em vídeo que tomou conta das redes sociais.

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A derrota complicou a situação do Tricolor. Na 12ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vence há oito jogos pela competição.

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São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Rafinha questionou arbitragem em jogo do São Paulo (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Veja o vídeo do momento da reclamação de Rafinha

Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, na zona mista da Arena do Grêmio, reclamou bastante da arbitragem do mineiro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento.



📽️L Henrique Martins pic.twitter.com/DQAj8FjBoF — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 8, 2026

Veja como foi a derrota do São Paulo

O São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.