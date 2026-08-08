Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Grêmio x São Paulo

Time gaúcho venceu e se afastou da zona de rebaixamento

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
08/08/2026 18:37
Favorite o Lance! no Google
Wallace do Grêmio
Wallace comemora o gol que abriu caminho para a vitória do Grêmio (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Grêmio transformou a pressão em alívio na noite deste sábado (8), na Arena do Grêmio. Depois de sair atrás no placar, a equipe gaúcha buscou a virada sobre o São Paulo, venceu por 2 a 1 pela 22ª rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, enquanto o time paulista ampliou para oito partidas o jejum de vitórias na competição.

O primeiro gol saiu ainda antes do intervalo, em uma jogada construída por Luciano e Marcos Antônio que terminou em gol contra de Gustavo Martins. Na etapa final, Wallace empatou de cabeça, e Pavón definiu a vitória gremista em uma cobrança rasteira que atravessou a barreira e surpreendeu a defesa adversária.

continua após a publicidade

Com 26 pontos, o São Paulo ocupa a 12ª posição. O Grêmio chegou aos 25 pontos e subiu para o 14º lugar, respirando com mais tranquilidade depois de uma rodada em que a equipe conseguiu responder à desvantagem e sustentar o resultado nos minutos derradeiros.

Dê suas notas aos jogadores do Grêmio:

Dê suas notas aos jogadores do São Paulo:

Como foi o jogo

O time gaúcho começou a partida com mais intensidade, especialmente na pressão sobre a saída de bola do São Paulo. A equipe comandada por Dorival Júnior apostou em uma formação com dois zagueiros e encontrou dificuldades para escapar da marcação adiantada, enquanto o Grêmio buscava acelerar as jogadas pelos lados e ocupar o campo ofensivo.

continua após a publicidade

O jogo ganhou contornos de tensão com a sequência de faltas e as discussões provocadas pelos contatos mais fortes. A arbitragem passou a dividir a atenção com os lances de área, em uma partida marcada por interrupções frequentes e pouca fluidez durante boa parte do primeiro tempo.

A defesa do São Paulo resistiu graças a Rafael, que voltou a ser decisivo aos 37 minutos. Villasanti ganhou de Osório dentro da área e bateu rasteiro, exigindo uma defesa difícil do goleiro. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre para finalizar, porém encontrou novamente Rafael, que se recuperou a tempo e evitou o gol.

continua após a publicidade

O Grêmio teve maior presença no campo de ataque, embora a equipe paulista tenha conseguido abrir o placar no último lance relevante da etapa inicial. Aos 46 minutos, Luciano alcançou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Marcos Antônio, que desviou e obrigou Weverton a defender. A bola ficou viva na pequena área, Calleri disputou o lance com Marcos Antônio, e a revisão prolongada do lance confirmou o gol contra de Gustavo Martins.

A vantagem do São Paulo durou pouco. Logo no começo do segundo tempo, o Grêmio encontrou o empate em uma cobrança de escanteio. Carlos Vinícius ganhou a disputa na segunda trave e ajeitou a bola de cabeça para o centro da área, onde Wallace se antecipou a Arboleda e completou também pelo alto.

continua após a publicidade
Grêmio e São Paulo em campo
Calleri disputa bola com a zaga gremista (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

O gol mudou o comportamento das equipes. O São Paulo passou a buscar mais diretamente Calleri, que teve a primeira oportunidade tricolor da segunda etapa aos 14 minutos. Dorival Júnior tentou reorganizar o ataque aos 25, quando promoveu duas alterações simultâneas: Bobadilla entrou no lugar de Danielzinho, e Cauly substituiu Ferreira.

A intenção era aproximar Calleri e Luciano na frente, formando uma dupla mais agressiva, enquanto Cauly assumiria uma posição central para participar da construção das jogadas. A mudança deu ao São Paulo mais presença no setor ofensivo, embora o Grêmio continuasse encontrando espaços para atacar em velocidade.

continua após a publicidade

A partida seguiu aberta, com as duas equipes alternando momentos de pressão. O empate mantinha o São Paulo em vantagem na tabela, enquanto o Grêmio precisava de mais um movimento para transformar a reação em uma vitória capaz de afastar a ameaça do rebaixamento.

A virada gremista aconteceu aos 40 minutos. Pavón recebeu a oportunidade em uma cobrança rasteira e bateu por baixo da barreira, aproveitando o espaço entre os jogadores do São Paulo. A bola passou pelo meio da formação defensiva, mudou o cenário da partida e escapou do alcance de Rafael.

continua após a publicidade

Nos instantes finais, o São Paulo tentou responder no abafa, empurrado pela necessidade de interromper a sequência sem vitórias. O time de Dorival Júnior avançou suas linhas e levou a bola para perto da área do Grêmio, porém encontrou Weverton em noite segura, que manteve o resultado até o fim.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Coritiba está vencendo a Chapecoense (Foto: Gabriel Thá/Coritiba)

Fora de Campo

Coritiba x Chapecoense: jogador cai em buraco ao comemorar gol anulado

Há 3 minutos
Ignácio deixa tudo igual no placar do Nilton Santos

Fora de Campo

Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudo

Há 44 minutos
Everson movimenta web após desempenho abaixo do esperado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Torcedores reprovam Everson após gol do Remo no Atlético-MG

Há 1 hora
Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Remo x Atlético-MG

Há 1 hora
Criticado, Arboleda não desempenha bem contra o Grêmio no Brasileirão (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Há 2 horas
Com a vitória, Grêmio soma 25 pontos na competição (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Fora de Campo

Weverton salva Grêmio contra o São Paulo e surpreende a web

Há 3 horas
Mais LANCE!
Gabriel Taliari busca empate para o Remo contra Atlético-MG (Foto: Reprodução/Clubedoremo)

Veja gols em Remo x Atlético-MG: Taliari empata para o leão

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians tem desfalque de última hora para enfrentar o Bragantino

Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Arte de Bragantino x Corinthians

Bragantino x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Bola do Brasileirão 2026.

Clubes brasileiros transformam Dia dos Pais em estratégia de engajamento e receitas

Equipe de arbitragem posa com capitães antes de jogo entre Remo e Mirassol

Vice da CBF revela projeto para transformar jovens atletas em árbitros

Alex Telles cobra escanteio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Lucho e Allan disputando a posse da bola no jogo entre Botafogo e Fluminense

Brasileirão: veja os retrospectos dos confrontos da 22° rodada

Zubeldía em treno do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entre a cruz e a espada: o dilema do Fluminense para o clássico contra o Botafogo

Nubank Parque, estádio do Palmeiras

WTorre aposta em mudança de estilo musical de shows no estádio do Palmeiras

André Lima comemora gol

Grêmio 4 x 2 São Paulo no Brasileirão 2010; show de André Lima no Olímpico

Borges com a camisa do São Paulo apontando para cima

Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderança

Zé Roberto - Botafogo

Botafogo 2 x 1 Fluminense no Brasileirão 2006; Zé Roberto decide na Ilha