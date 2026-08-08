Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Grêmio x São Paulo Time gaúcho venceu e se afastou da zona de rebaixamento

O Grêmio transformou a pressão em alívio na noite deste sábado (8), na Arena do Grêmio. Depois de sair atrás no placar, a equipe gaúcha buscou a virada sobre o São Paulo, venceu por 2 a 1 pela 22ª rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, enquanto o time paulista ampliou para oito partidas o jejum de vitórias na competição.

O primeiro gol saiu ainda antes do intervalo, em uma jogada construída por Luciano e Marcos Antônio que terminou em gol contra de Gustavo Martins. Na etapa final, Wallace empatou de cabeça, e Pavón definiu a vitória gremista em uma cobrança rasteira que atravessou a barreira e surpreendeu a defesa adversária.

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Com 26 pontos, o São Paulo ocupa a 12ª posição. O Grêmio chegou aos 25 pontos e subiu para o 14º lugar, respirando com mais tranquilidade depois de uma rodada em que a equipe conseguiu responder à desvantagem e sustentar o resultado nos minutos derradeiros.

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Como foi o jogo

O time gaúcho começou a partida com mais intensidade, especialmente na pressão sobre a saída de bola do São Paulo. A equipe comandada por Dorival Júnior apostou em uma formação com dois zagueiros e encontrou dificuldades para escapar da marcação adiantada, enquanto o Grêmio buscava acelerar as jogadas pelos lados e ocupar o campo ofensivo.

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O jogo ganhou contornos de tensão com a sequência de faltas e as discussões provocadas pelos contatos mais fortes. A arbitragem passou a dividir a atenção com os lances de área, em uma partida marcada por interrupções frequentes e pouca fluidez durante boa parte do primeiro tempo.

A defesa do São Paulo resistiu graças a Rafael, que voltou a ser decisivo aos 37 minutos. Villasanti ganhou de Osório dentro da área e bateu rasteiro, exigindo uma defesa difícil do goleiro. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre para finalizar, porém encontrou novamente Rafael, que se recuperou a tempo e evitou o gol.

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O Grêmio teve maior presença no campo de ataque, embora a equipe paulista tenha conseguido abrir o placar no último lance relevante da etapa inicial. Aos 46 minutos, Luciano alcançou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Marcos Antônio, que desviou e obrigou Weverton a defender. A bola ficou viva na pequena área, Calleri disputou o lance com Marcos Antônio, e a revisão prolongada do lance confirmou o gol contra de Gustavo Martins.

A vantagem do São Paulo durou pouco. Logo no começo do segundo tempo, o Grêmio encontrou o empate em uma cobrança de escanteio. Carlos Vinícius ganhou a disputa na segunda trave e ajeitou a bola de cabeça para o centro da área, onde Wallace se antecipou a Arboleda e completou também pelo alto.

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Calleri disputa bola com a zaga gremista (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

O gol mudou o comportamento das equipes. O São Paulo passou a buscar mais diretamente Calleri, que teve a primeira oportunidade tricolor da segunda etapa aos 14 minutos. Dorival Júnior tentou reorganizar o ataque aos 25, quando promoveu duas alterações simultâneas: Bobadilla entrou no lugar de Danielzinho, e Cauly substituiu Ferreira.

A intenção era aproximar Calleri e Luciano na frente, formando uma dupla mais agressiva, enquanto Cauly assumiria uma posição central para participar da construção das jogadas. A mudança deu ao São Paulo mais presença no setor ofensivo, embora o Grêmio continuasse encontrando espaços para atacar em velocidade.

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A partida seguiu aberta, com as duas equipes alternando momentos de pressão. O empate mantinha o São Paulo em vantagem na tabela, enquanto o Grêmio precisava de mais um movimento para transformar a reação em uma vitória capaz de afastar a ameaça do rebaixamento.

A virada gremista aconteceu aos 40 minutos. Pavón recebeu a oportunidade em uma cobrança rasteira e bateu por baixo da barreira, aproveitando o espaço entre os jogadores do São Paulo. A bola passou pelo meio da formação defensiva, mudou o cenário da partida e escapou do alcance de Rafael.

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Nos instantes finais, o São Paulo tentou responder no abafa, empurrado pela necessidade de interromper a sequência sem vitórias. O time de Dorival Júnior avançou suas linhas e levou a bola para perto da área do Grêmio, porém encontrou Weverton em noite segura, que manteve o resultado até o fim.