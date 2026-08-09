Arbitragem de Grêmio e São Paulo relata xingamento em súmula Tricolor foi derrotado por 2 a 1

A arbitragem da derrota do São Paulo contra o Grêmio foi um dos assuntos mais polêmicos após o jogo. As decisões do árbitro André Luiz Policarpo Bento renderam reclamações tanto de Dorival Júnior e de alguns jogadores quanto de membros da diretoria, como o executivo Rafinha.

Na súmula do jogo, a arbitragem relatou que foi alvo de ofensas na subida do túnel para o vestiário da Arena do Grêmio após a partida. Em um dos relatos, Rafinha teria dito: "Pô, André. Você fez um grande jogo, deveria ter ido no VAR analisar o lance do Luciano. Tomar no c…, ca… Sou eu mesmo que estou falando, essa p.... de VAR".

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A polêmica e reclamações, principalmente da parte de Rafinha, teriam sido em cima da não utilização do VAR em alguns lances. Vale destacar que o Grêmio também reclamou diversas vezes, o que rendeu até mesmo alguns cartões amarelos durante a partida. O vice-presidente do Grêmio também foi citado.

- Informo que após o final da partida, no túnel de acesso aos vestiários, quando a equipe de arbitragem fazia seu deslocamento para o mesmo, foi abordada pelo senhor Marcio Rafael Ferreira de Souza (Rafinha), que proferiu as seguintes palavras: "pô, André (árbitro), você fez um grande jogo, deveria ter ido no VAR analisar o lance do Luciano, tomar no c, c, sou eu mesmo que estou falando, essa p*** de VAR - disse o documento sobre Rafinha.

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- Quando a equipe de arbitragem se deslocava para os vestiários, na zona mista, foi abordada pelo senhor Rafael Hansen de Lima, que com o dedo em riste e de forma agressiva, disse as seguintes palavras: "Você não vem roubar o Grêmio aqui não, foi falta c***, repetidadamente". O mesmo necessitou ser contido pela brigada da polícia militar - escreveu a arbitragem sobre o time do Sul.

Rafinha foi citado em súmula após jogo (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

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