Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dorival Júnior dispara sobre fase do São Paulo: 'Preocupação'

Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/08/2026 19:33
Favorite o Lance! no Google
Dorival Junior em coletiva
Dorival em coletiva do São Paulo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Após a derrota do São Paulo por 2 a 1 contra o Grêmio, Dorival Júnior reconheceu a preocupação com os erros defensivos e afirmou que o time tem deixado escapar pontos importantes mesmo apresentando volume ofensivo. Em coletiva de imprensa após o jogo, o treinador relatou sua preocupação.

- O São Paulo tem feito bons jogos, criando oportunidades, mas, infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil, em que não estamos conseguindo sustentar os resultados. Então, isso é o que nos preocupa, porque já é o segundo jogo com a mesma característica - disse.

continua após a publicidade

- Nós fazemos o gol, retornamos para o segundo tempo, a equipe baixa um pouquinho a guarda, sofre gols, sofre o empate, e isso acaba nos tirando a possibilidade real de já termos iniciado uma recuperação dentro da competição - completou.

De acordo com as palavras de Dorival, existe um reconhecimento que os roteiros estão se repetindo. O técnico, inclusive, chegou a citar jogos passados. O São Paulo não vence no Brasileirão há oito jogos.

continua após a publicidade

- O que tem nos tirado de melhores situações são justamente os erros que temos cometido. Eles vêm se repetindo com certa frequência, e isso preocupa demais, porque a equipe não deixa de criar, não deixa de buscar, não deixa de ter posse de bola, não deixa de jogar com intensidade e força. Só que, no momento de finalizar, nas conclusões das jogadas e nos momentos decisivos das partidas, acabamos tendo muita dificuldade. E isso está nos gerando uma grande preocupação - completou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

dorival júnior em campo
Dorival Júnior em campo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Veja como foi a derrota do São Paulo

São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Criticado, Arboleda não desempenha bem contra o Grêmio no Brasileirão (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Há 2 horas
Rafinha do São Paulo

São Paulo

Rafinha cobra arbitragem após derrota do São Paulo

Há 2 horas
Dorival na derrota do São Paulo para o Grêmio

Fora de Campo

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival após derrota para o Grêmio

Há 3 horas
Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo

São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão

Há 3 horas
Wallace do Grêmio

Brasileirão Série A

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Grêmio x São Paulo

Há 3 horas
Marcos Antonio lamentando

São Paulo

Marcos Antônio faz forte desabafo após derrota do São Paulo

Há 4 horas
Mais LANCE!
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Grêmio x São Paulo: PC Oliveira aponta erro de árbitro

Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Grêmio x São Paulo choca torcedores: 'Impossível'

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Grêmio x São Paulo: Pavón vira com gol de falta

Dorival Júnior como técnico tricolor

Escalação: São Paulo muda ataque contra o Grêmio

São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro

Borges com a camisa do São Paulo apontando para cima

Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderança

Onde assistir Grêmio x São Paulo

Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Domingos Duarte em treino do São Paulo

São Paulo pode ter novidades contra o Grêmio; veja provável escalação

Domingos Duarte em apresentação

Domingos Duarte fala sobre crise do São Paulo e explica como joga

Julio Casares está sendo investigado pelo MP (Foto: Bruno Santos/Folhapress)

Em meio à investigação, Arnaldo Ribeiro faz alerta sobre o São Paulo

domingos duarte em ação

AO VIVO: Assista à apresentação de Domingos Duarte no São Paulo

Matheus Ferreira em treino do São Paulo

Quem é Matheus Ferreira, que está treinando no profissional do São Paulo?