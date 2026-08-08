Dorival Júnior dispara sobre fase do São Paulo: 'Preocupação' Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio

Após a derrota do São Paulo por 2 a 1 contra o Grêmio, Dorival Júnior reconheceu a preocupação com os erros defensivos e afirmou que o time tem deixado escapar pontos importantes mesmo apresentando volume ofensivo. Em coletiva de imprensa após o jogo, o treinador relatou sua preocupação.

- O São Paulo tem feito bons jogos, criando oportunidades, mas, infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil, em que não estamos conseguindo sustentar os resultados. Então, isso é o que nos preocupa, porque já é o segundo jogo com a mesma característica - disse.

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- Nós fazemos o gol, retornamos para o segundo tempo, a equipe baixa um pouquinho a guarda, sofre gols, sofre o empate, e isso acaba nos tirando a possibilidade real de já termos iniciado uma recuperação dentro da competição - completou.

De acordo com as palavras de Dorival, existe um reconhecimento que os roteiros estão se repetindo. O técnico, inclusive, chegou a citar jogos passados. O São Paulo não vence no Brasileirão há oito jogos.

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- O que tem nos tirado de melhores situações são justamente os erros que temos cometido. Eles vêm se repetindo com certa frequência, e isso preocupa demais, porque a equipe não deixa de criar, não deixa de buscar, não deixa de ter posse de bola, não deixa de jogar com intensidade e força. Só que, no momento de finalizar, nas conclusões das jogadas e nos momentos decisivos das partidas, acabamos tendo muita dificuldade. E isso está nos gerando uma grande preocupação - completou.

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São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Dorival Júnior em campo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Veja como foi a derrota do São Paulo

O São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.