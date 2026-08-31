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Paulinho anunciado no Toreense, e São Paulo fixa valor milionário

Tricolor fixou valor de compra na cria de Cotia

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
31/08/2026 12:13
Atualizado há 2 minutos
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Paulinho em anúncio português
Paulinho foi anunciado pelo clube português (Foto: Divulgação)

Paulinho, jogador revelado em Cotia e como potencial do São Paulo, foi anunciado oficialmente pelo Toreense, time português. O jogador foi emprestado até metade do ano que vem.

Porém, algumas metas foram estabelecidas. O Tricolor fixou um valor de compra em 600 mil euros e metas para bater até 1,1 milhão na compra.

A negociação chegou a passar por alguns impasses. Antes do acerto com o time português, Paulinho chegou a ser acertado com o Botafogo-SP, time do interior paulista. A primeira informação era de que o jogador seria negociado de forma definitiva, mas o Lance! confirmou que o atacante seria transferido em empréstimo. No mais, a negociação caiu e o time português entrou na conversa. Paulinho está no país desde a última semana, treinando com a equipe.

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Paulinho com a camisa do São Paulo
Paulinho em ação pelo São Paulo (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Quem é Paulinho?

Paulinho chegou a ocupar um posto de promessa nos últimos anos, revelado na base do São Paulo. Porém, durante a intertemporada na pausa da Copa do Mundo, o jogador foi afastado e treinava separadamente. Antes, a expectativa era de que o clube buscasse um negócio definitivo, mas a situação mudou de última hora e agora será um empréstimo para dar minutagem.

Paulinho estreou no profissional do São Paulo ano passado, em novembro. O jogador estava na mira da comissão técnica de Dorival Júnior.

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Aos 20 anos, Paulinho é natural de Piranhas, no interior de Alagoas. Em 2017, realizou seu primeiro teste no clube paulista e permaneceu desde então. O São Paulo entendia que sua negociação seria uma forma de dar mais minutagem — assim como tratou com Hugo.

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