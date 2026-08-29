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Luciano iguala marca de Careca e desabafa sobre crise no São Paulo

Atacante marca na vitória sobre o Bragantino, chega a 115 gols pelo Tricolor, expõe impacto dos problemas extracampo e revela provocação de Tiago Volpi

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
29/08/2026 22:45
Atualizado há 1 hora
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Luciano, do São Paulo, comemora gol durante a partida contra o Red Bull Bragantino.
Luciano, do São Paulo, comemora gol durante a partida contra o Red Bull Bragantino - (Foto: VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após um jejum de dez rodadas. Na noite deste sábado (29), o Tricolor superou o Bragantino por 2 a 1, no Morumbis. O atacante Luciano foi um dos principais protagonistas da partida ao abrir o caminho da vitória e, de quebra, atingir a marca de 115 gols pelo clube, igualando o feito do ídolo Careca com a camisa são-paulina.

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Apesar da noite de celebração individual e do alívio com o resultado positivo, o camisa 10 adotou um tom forte ao analisar o momento do clube. Em entrevista na saída de campo ao Premiere, Luciano desabafou sobre a crise que envolve o Alvinegro fora das quatro linhas e pediu paciência ao torcedor.

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— Eu falo sempre que o São Paulo é muito grande e passa pela pior fase de sua história. Muita coisa que acontece fora de campo a gente tenta fingir ou passar que não atrapalha, mas acaba atrapalhando. Às vezes, uma bola na trave entra, às vezes não. Quero deixar registrado para o torcedor que vamos lutar por essa camisa. Queremos que o São Paulo volte a ser aquele time vitorioso de antigamente e volte a brilhar e conquistar títulos — declarou o artilheiro.

Duelo e provocação com Tiago Volpi na cobrança de pênalti

Autor de 13 gols na temporada, sendo sete no Brasileirão, Luciano abriu o placar em uma cobrança de pênalti precisa contra o goleiro Tiago Volpi. Após o apito final, o atacante revelou a rápida conversa que teve com o antigo companheiro de elenco, com quem atuou no São Paulo entre 2020 e 2022, segundos antes da batida.

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— Ele veio falar para mim que eu ia bater cruzado, e eu disse que não. Mas, no final, fiz uma excelente cobrança. Eu já o conhecia, inclusive já tinha feito gol de pênalti nele quando estava no Grêmio e ele no São Paulo, mas também trabalhamos juntos. É um grande goleiro. Felizmente, hoje, com o apoio da nossa torcida, saímos vitoriosos — concluiu Luciano.

Luciano, do São Paulo, comemora gol durante a partida contra o Red Bull Bragantino
Luciano, do São Paulo, comemora gol durante a partida contra o Red Bull Bragantino - (Foto: VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

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