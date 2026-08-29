Decisão de Daronco divide opiniões em São Paulo x Bragantino: 'Perdido'
Tricolor paulista venceu por 2 a 1 no Morumbis
São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste sábado (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, uma decisão do árbitro Daronco chamou a atenção e provocou discussão entre os torcedores nas redes sociais.
➡️Veja gol em São Paulo x Bragantino: Luciano abre o placar
Aos seis minutos, Luciano recebeu pela esquerda, tentou o drible dentro da área e acabou desarmado por Pedro Henrique. O jogador do Bragantino ficou caído no gramado, enquanto o atacante são-paulino reclamou de uma possível falta.
Inicialmente, Daronco não marcou a penalidade. Após a paralisação do jogo, porém, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance no monitor.
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Veja o lance:
LUCIANO CAI E PEDE PENALTI: DARONCO VAI NO VAR OLHAR— Noite de Copa (@Noitedecopa) August 29, 2026
DARONCO FICOU POR QUASE DOIS MINUTOS ANALISANDO NO VAR E MARCA PENALTI PARA O SAO PAULO!!!
Justo? pic.twitter.com/9JsxCfSbzq
Depois de analisar as imagens, Daronco mudou a decisão e assinalou pênalti para o São Paulo. Na revisão, foi considerado que Pedro Henrique, já no chão, esticou a perna direita e atingiu Luciano dentro da área.
O atacante são-paulino assumiu a responsabilidade pela cobrança. Luciano bateu rasteiro no canto direito de Cleiton Volpi, que acertou o lado, mas não conseguiu evitar o gol.
A decisão, no entanto, não foi unanimidade entre os torcedores. Parte dos internautas considerou o contato suficiente para a marcação da penalidade, enquanto outros entenderam que houve uma falta anterior ou que Luciano perdeu a posse da bola antes do contato.
Veja a repercussão:
Foi pênalti no Luciano eu acho.— Luis Guilherme ˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 #SeparaSãoPaulo (@luisguilherme_a) August 29, 2026
O problema é que o lance foi no Luciano.
Daronco completamente perdido e omisso no jogo, que juiz horroroso— Rafael Emiliano AVANTE MEU TRICOLOR (@rafaelemilianoo) August 29, 2026
Ele perde a passada, perde a posse e depois sofre a falta do jogador caído do Vitória, fosse no meio campo o jogador em pé do Vitória pegava a bola e já era, erro do VAR— liberdade a Luis Pacheco (@socesppal) August 29, 2026
achei penalti, o contato ali é claro po, ate vira o pe do luciano— cordeiro℗ 🐷☀ 🏹- ⊙⊝⊜ (@pcorrdeiro) August 29, 2026
ele nao saber andar não tira o fato de que foi penalti
Maior erro do Var da história do futebol— cjiro (@cjiro1) August 29, 2026
O cara mete a mão na bola pra dar um drible, piada esse Daronco.— facco (@jlfacco__) August 29, 2026
Como foi São Paulo e Bragantino?
O Tricolor não vencia no Brasileirão havia dez rodadas, desde 25 de abril, e só restava ir para cima para construir o placar favorável diante de sua torcida. E a primeira boa chance veio justamente quando saiu o gol. Aos 9 minutos, Pedro Henrique, já no chão, derrubou Luciano na área. Daronco foi ao VAR e confirmou o pênalti, que o próprio camisa 10 converteu, aos 12.
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Os visitantes responderam com Lucas Barbosa em sua melhor chance, mas encontrava dificuldade em levar perigo ao gol de Rafael. O São Paulo, por sua vez, ampliou nos acréscimos, Juninho Capixaba afastou mal uma cobrança de escanteio, e Gustavo Santana finalizou de primeira para levar o São Paulo com boa vantagem para o intervalo.
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O Tricolor voltou para a etapa final sem alterações e na tentava segurar o resultado. Antes dos 20 minutos, o São Paulo teve duas chances. A primeira com Marcos Antônio, que mandou nas mãos de Volpi e, a segunda, com Artur, que recebeu passe preciso de André Silva para chutar cruzado, mas o goleiro salvou novamente. Aos 44, Mosquera tabelou com Juninho Capixaba, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Fernando completar. E deu números finais ao confronto na capital paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 25ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (29), às 20h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTv e Premiere
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
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