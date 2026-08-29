Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Decisão de Daronco divide opiniões em São Paulo x Bragantino: 'Perdido'

Tricolor paulista venceu por 2 a 1 no Morumbis

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 20:54
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Daronco apitando São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro
Daronco apitando São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste sábado (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, uma decisão do árbitro Daronco chamou a atenção e provocou discussão entre os torcedores nas redes sociais.

➡️Veja gol em São Paulo x Bragantino: Luciano abre o placar

Aos seis minutos, Luciano recebeu pela esquerda, tentou o drible dentro da área e acabou desarmado por Pedro Henrique. O jogador do Bragantino ficou caído no gramado, enquanto o atacante são-paulino reclamou de uma possível falta.

continua após a publicidade

Inicialmente, Daronco não marcou a penalidade. Após a paralisação do jogo, porém, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance no monitor.

🎲 SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!

Veja o lance:

Depois de analisar as imagens, Daronco mudou a decisão e assinalou pênalti para o São Paulo. Na revisão, foi considerado que Pedro Henrique, já no chão, esticou a perna direita e atingiu Luciano dentro da área.

continua após a publicidade

O atacante são-paulino assumiu a responsabilidade pela cobrança. Luciano bateu rasteiro no canto direito de Cleiton Volpi, que acertou o lado, mas não conseguiu evitar o gol.

A decisão, no entanto, não foi unanimidade entre os torcedores. Parte dos internautas considerou o contato suficiente para a marcação da penalidade, enquanto outros entenderam que houve uma falta anterior ou que Luciano perdeu a posse da bola antes do contato.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Como foi São Paulo e Bragantino?

O Tricolor não vencia no Brasileirão havia dez rodadas, desde 25 de abril, e só restava ir para cima para construir o placar favorável diante de sua torcida. E a primeira boa chance veio justamente quando saiu o gol. Aos 9 minutos, Pedro Henrique, já no chão, derrubou Luciano na área. Daronco foi ao VAR e confirmou o pênalti, que o próprio camisa 10 converteu, aos 12.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Os visitantes responderam com Lucas Barbosa em sua melhor chance, mas encontrava dificuldade em levar perigo ao gol de Rafael. O São Paulo, por sua vez, ampliou nos acréscimos, Juninho Capixaba afastou mal uma cobrança de escanteio, e Gustavo Santana finalizou de primeira para levar o São Paulo com boa vantagem para o intervalo.

continua após a publicidade

➡️Crise no futebol aumenta pressão política no São Paulo às vésperas da eleição

Luciano comemorando gol em São Paulo e Bragantino
Luciano comemorando gol em São Paulo e Bragantino (Foto: Divulgação/São Paulo)

O Tricolor voltou para a etapa final sem alterações e na tentava segurar o resultado. Antes dos 20 minutos, o São Paulo teve duas chances. A primeira com Marcos Antônio, que mandou nas mãos de Volpi e, a segunda, com Artur, que recebeu passe preciso de André Silva para chutar cruzado, mas o goleiro salvou novamente. Aos 44, Mosquera tabelou com Juninho Capixaba, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Fernando completar. E deu números finais ao confronto na capital paulista.

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 25ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (29), às 20h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTv e Premiere
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tchê Tchê marcou o primeiro gol da partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Vasco

Veja gol em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê abre o placar

Há 15 minutos
A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei

Fora de Campo

Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira

Há 2 horas
Thiago Borbas comemorando gol após 13 meses sem marcar

Fora de Campo

Borbas chama atenção em Atlético-MG x Vitória: 'Ele sabe'

Há 2 horas
imagem de um bar arborizado com pessoas no centro da imagem

Fora de Campo

Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico no Rio de Janeiro

Há 1 dia
Cafu com a taça da Copa do Mundo

Lance! Negócios

Capitão do Penta, Cafu participa de evento sobre liderança e carreira fora dos gramados

Há 1 dia
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo

Fora de Campo

Venda de Gonzalo Plata divide torcedores do Flamengo: 'Pior negócio'

Há 1 dia
Mais LANCE!
SportyNet exibirá totalmente de graça os confrontos na LaLiga

SportyNet fecha acordo para transmitir 76 jogos de LaLiga

Rei Haakon 8º assume o trono da Noruega

Novo rei da Noruega é surfista e fez 'remada viking' após vitória sobre o Brasil na Copa

CazéTv exibirá quase 20 jogos durante o fim de semana (Foto: Divulgação/Cazé TV)

CazéTV prepara fim de semana recheado de jogos; confira

Discussão em Internacional x Grêmio (Foto: Thiago Dias /Fotoarena/Folhapress)

Dublador revela falas em polêmica em Internacional x Grêmio

Polêmica no GreNal repercutiu fortemente nas redes sociais (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Erro capital revolta torcedores em Internacional x Grêmio

Internacional e Grêmio pela Copa do Brasil

Internacional x Grêmio: especialista aponta erro da arbitragem

Camisa 10 não esteve presente no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'

Kaio Jorge pelo Cruzeiro (reprodução Instagram)

Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por lance temerário com Ruan em Cruzeiro x Atlético

Rômulo Mendonça

Rômulo Mendonça acerta com nova emissora após saída do Prime Video

Roger Flores criticou a ausência do camisa 10 santista no clássico

Roger Flores critica ausência de Neymar em Palmeiras x Santos

Andre Rizek durante o Seleção Sportv

Rizek critica expulsão em Vasco x Vitória: 'Queria entender'

Felipe Melo durante o Seleção Sportv

Felipe Melo analisa atuação de Arias em Palmeiras x Santos: 'Reflexo'

Vampeta em programa ao vivo

Vampeta é sincero sobre Neymar após derrota do Santos: 'É notório'